​¿Cuáles son los lenguajes de programación más demandados?

Estudiar programación puede ser una gran herramienta para el futuro. Ahora bien, ¿cuáles son los lenguajes más demandados? Aquí te lo contamos.



Los lenguajes de programación más destacados

Internet ha permitido que muchos usuarios tengan oportunidades de divertirse. Por ejemplo, es posible realizar apuestas deportivas de calidad en código bonus bet365. No obstante, eso no es todo: también es verdad que se puede trabajar gracias a la red, en distintas profesiones que tienen un enorme futuro.

Tal vez lo más destacado sea la programación. ¿Pero qué lenguaje elegir para empezar? A continuación, te contaremos cuáles son los que tienen mayor futuro.

Python Python fue creado en la década de los 90 por Guido Van Rossum. Lo cierto es que se trata de un lenguaje muy popular de código abierto, que es perfecto para aquellos que todavía no se programaron. ¿La razón? Que su curva de aprendizaje es realmente corta, pues también es multiparadigma y multiplataforma.

Lo cierto es que tiene distintas aplicaciones importantes. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial, el Big Data o el Machine Learning. Todo esto implica que, gracias a Python, se puedan realizar muchos trabajos valiosos para las empresas. Y esto genera que existan cada vez más puestos de trabajo para esta clase de profesionales.

JavaScript JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Si bien es verdad que existe una gran cantidad de demanda, también es verdad que la oferta es amplia. Cabe indicar que es un lenguaje interpretado, que no requiere compilación. Por este motivo, los ordenadores leen el código y ejecutan las acciones que se programaron previamente.

Es ideal para crear páginas o aplicaciones web, que se pueden realizar de forma básica o con un buen trabajo a nivel interacción y visual. Es realmente poderoso y flexible, y está clasificado entre los 10 lenguajes más populares. Por este motivo, continuará siendo una excelente herramienta de trabajo para el futuro.

PHP PHP es un lenguaje multipropósito, que es uno de los más populares que existen actualmente. Lo cierto es que permite un desarrollo de aplicaciones del lado del servidor. Así, garantizan una excelente comunicación a escala web, generando el rendimiento que todas las empresas necesitan a la hora de fortalecer sus funciones.

Entonces, ¿te preguntas para qué se utiliza PHP? Pues lo encuentras en herramientas y plataformas que encuentras en tu día a día, como Gmail, Wikipedia, WordPress o el propio Facebook. De esta manera, PHP continuará siendo uno de los lenguajes más demandados de cara al futuro.

C# Por último, aparece C#. También conocido como CSharp, consiste en un lenguaje creado por Microsoft, con el objetivo de revolucionar los lenguajes C y C+++. Está orientado a objetos, pese a que también es realmente muy versátil. Se suele utilizar en industrias como la robótica, el gaming o la impresión 3D. Del mismo modo, desarrolla aplicaciones para iOS o Android.