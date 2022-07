Sud Renovables instala paneles solares en fachadas

Como una respuesta a la necesidad de consumir más energías limpias, que no perjudiquen al medioambiente, se destacan las placas solares. En ese sentido, la empresa Sud Renovables ofrece un servicio completo de asesoramiento e instalación de placas solares para pisos y edificios, ya que con el objetivo de aprovechar bien este tipo de energía renovable, se pueden instalar placas solares en fachadas o en tejados.

Placas solares adaptadas a las necesidades de los usuarios El interés por mantener un consumo sostenible ha crecido entre la población europea. En este sentido, la creación de sistemas que aprovechan la energía del sol buscan contribuir a reducir el daño de la convencional. Las placas solares, que se instalan en la parte superior de los edificios, se encargan de recibir los rayos del sol para convertirlos en corrientes eléctricas. Estas, a su vez, pasan por el inversor, que reúne el trabajo de todas las placas y se encarga de que esta energía se adapte a las necesidades de cada vivienda.

Las placas fotovoltaicas se colocan dependiendo del tamaño de la residencia. Por ejemplo, en 50 m² se deben colocar 4, en 100 m² se incorporan 6 placas y en un piso más grande, de 150 m², se necesitan 8. Este también es un sistema que se puede gestionar de forma conjunta, gracias a la ley de autoconsumo compartido, puesto que en un edificio se puede colocar un solo sistema y distribuir la energía en diferentes pisos.

Respecto a las placas solares en fachadas, son una buena opción para las viviendas en zonas de montaña o con inviernos fuertes, porque en estos casos los rayos del sol se mantienen durante más tiempo en un ángulo perpendicular a los edificios. En estos casos, al colocar las placas en el techo se desaprovecha potencia. Los paneles que se utilizan en estas instalaciones son los mismos que para los tejados; miden 1 metro de ancho, y entre 1 y 2 metros de alto, pero garantizan mantener la elegancia arquitectónica, ya que es una zona que está más a la vista.

Ahorrar energía mediante las placas solares para pisos y edificios Sobre el proceso de instalación, los profesionales pueden incorporar una batería que, si bien no es 100 % necesaria para el funcionamiento de las placas, es de gran ayuda porque se encarga de almacenar la energía que no se ha usado a lo largo del día. Si no se implementa este dispositivo, el contador digital se encarga de medir y remunerar la energía solar que no se haya utilizado a lo largo del mes.

Entre las muchas ventajas que trae consigo la instalación de placas solares con Sud Renovables, destaca la creación de hogares energéticamente sostenibles, que favorecen la protección medioambiental. Los interesados en instalar estas estructuras pueden solicitar un presupuesto a Sud Renovables sin compromiso, a través de su página web.