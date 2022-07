Rubén Fornell, el mentor de empresas, instituciones y personalidades Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 18:03 h (CET) El mundo del mentoring y el desarrollo personal es una pieza clave en la evolución de muchas personas y profesionales que deciden avanzar aumentando su velocidad, profundidad y eficacia Pocas son las empresas y personajes públicos que se atreven a confesar quiénes les asesoran personal y profesionalmente. Pero el de Rubén Fornell es un nombre común entre influencers, actrices y organizaciones que, además no dudan en recomendarlo públicamente.

De esta forma, detrás de las instituciones y personajes más destacados de nuestro país, se encuentra una figura multidisciplinar que les acompaña en su evolución personal y profesional. Fornell tiene a sus espaldas un recorrido por 37 países, media docena de proyectos propios y colaboraciones con entidades públicas y privadas de la talla de Iberia o la Casa de su Majestad el Rey.

Rubén Fornell es un reconocido psicoterapeuta, emprendedor y músico clásico que ha generado un perfil único en el desarrollo personal y profesional. Discípulo de figuras clave de la psicología actual como Jorge Bucay o Georges Escribano, creador y gestor de proyectos internacionales desde los 18 años y con el apoyo del reconocido músico Daniel Barenboim desde su infancia, se define así mismo como “riguroso, profundo y comprometido”.

En su trayectoria como asesor de empresas y mentor personal ha lanzado ideas que respaldan la labor de pequeños empresarios hasta grandes instituciones, desde el desarrollo personal a la hostelería. “Quiero que crezcan los pequeños autónomos y empresarios, y no solo apoyar a las grandes ballenas. Por eso, ahora me vuelco en mis mentorías 1-1 democratizando el acceso a la evolución”, comenta en torno a su actualidad profesional.

En sus redes sociales se encuentran testimonios de sus acompañamientos como psicoterapeuta de influencers como Sonia María de Andrés (@soniamariandres) que “da gracias de que apareciera en su vida”, de la empresaria Azahara Ramos (@azaharadigital), fundadora de Digital Embassy, que escribe haber estado “analizando y trabajando una mejor versión” junto a Rubén, que según ella es “una de esas personas que ponen luz en nuestro camino”. La ‘voz de voces’ Silvia Sarmentera, actriz de doblaje en series como House o Castle y en películas como Harry Potter, también se ha sentado delante del psicoterapeuta como se puede comprobar en redes sociales donde siempre ha alabado el trabajo de este profesional.

Rubén Fornell está convencido de que “detrás de un desarrollo eficaz, integral y sostenido, suele haber la figura de un mentor, de un asesor o de un psicoterapeuta”. Por eso, cree tanto en la importancia de este tipo acompañamiento a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial, así como para aquellas personas que quieren ahondar en su evolución personal o profesional. Y concluye, destacando aquello por lo que le eligen tantas personas que, no es otra cosa que su rasgo diferencial “la unión de especialidades para generar un plan a medida de cada persona”.

