ASPY celebra un webinar sobre prevención y detección precoz del cáncer de piel

martes, 5 de julio de 2022, 12:31 h (CET) Aunque la incidencia es cada vez mayor, un 95% de melanomas detectados a tiempo se curan. Esta actividad forma parte de la campaña de concienciación y prevención del melanoma. Tendrá lugar el miércoles 6 de julio bajo el lema #EscaneaTuPiel ASPY (Grupo Atrys) inicia una campaña de concienciación y prevención del melanoma con la realización del webinar ‘Prevención y detección precoz del cáncer de piel’ que tendrá lugar el miércoles día 06 de julio a las 12.00 horas.

El webinar tendrá como objetivo revelar los últimos avances de ASPY en oncología laboral y explicar a los asistentes cómo prevenir el cáncer de piel también en el contexto personal: proteger la piel correctamente, realizar sencillas autoexploraciones y pruebas no invasivas para su detección precoz permite tratar estos tipos de cáncer con gran efectividad. Contará con tres ponentes: la Dra. Carmen Serrano, Directora de Medicina del Trabajo Nacional ASPY Prevención; el Dr. Nicolás Achkar, Director de Telemedicina Clínica de Atrys Health y Oreto Plumed, Directora Comercial de ASPY Prevención.

Todos los interesados pueden inscribirse gratis en este enlace.

Con esta actividad y bajo el lema #EscaneaTuPiel, Grupo ASPY se suma a la lucha que, anualmente realiza la Fundación Piel Sana de la AEDV (Academia Española de Dermatología y Venereología) con la campaña Euromelanoma. “El objetivo es concienciar a la sociedad sobre la importancia de los cuidados y vigilancia de la piel, romper mitos sobre la belleza del bronceado excesivo para prevenir el desarrollo de melanoma. La prevención y detección precoz es un factor elemental. Solo en España, cada mes, alrededor de 300 pacientes son diagnosticados de melanoma cutáneo y la tasa de incidencia del cáncer de piel se ha duplicado en nuestro país en las últimas décadas”, explica Carmen Serrano, Directora de Medicina del Trabajo Nacional ASPY Prevención.

Cáncer de piel Los casos de melanoma, el cáncer de piel con peor pronóstico, han aumentado en casi un 50% en la última década, causando más de 60.000 muertes al año en todo el mundo. En España, la incidencia es de 12 casos por 100.000 habitantes. Aunque sigue creciendo, el dato más positivo es que un 95% de melanomas detectados a tiempo se curan.

Tras su incorporación a Atrys, ASPY ha incorporado la teledermatología a su cartera de servicios, ofreciendo pruebas dermatológicas de valoración de lunares y/o otras lesiones mediante una fotografía que se realiza en centros ASPY por parte de personal especializado.

“Este nuevo servicio de screening diagnóstico rápido nace con un objetivo claro: la detección precoz de patologías dermatológicas. Además, incluye el seguimiento y vigilancia de enfermedades de la piel, así como la agudización de las preexistentes”, afirma Serrano.

Servicio integral en oncología laboral

Además, los ponentes presentarán el nuevo servicio integral en oncología laboral que ASPY y Atrys ponen a disposición de sus clientes. Un servicio 360º que incluye procesos de prevención del cáncer en el ámbito laboral, pruebas no invasivas de detección precoz, tratamientos innovadores para tratar distintos tipos de cáncer y una de las novedades más destacadas: los protocolos de reincorporación de trabajadores que se encuentran en diferentes estadios de los procesos oncológicos.

Sobre Atrys

Atrys es una compañía global que presta servicios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión, pionera en telemedicina y radioterapia de última generación, con un equipo de más de 2.000 profesionales y presente en España, Portugal, Suiza y Latinoamérica. La compañía estructura su actividad en torno a dos áreas de negocio principales: la medicina de precisión –que comprende diagnóstico, telemedicina, radioterapia avanzada y smart data– y la medicina preventiva –dedicada a la prevención y formación en el ámbito de riesgos y salud laboral, y que atiende más de un millón de trabajadores a través de su red de 234 delegaciones–. Atrys empezó a cotizar en el BME Growth en 2016, y cotiza en el Mercado Principal de la Bolsa desde febrero de 2022.

Sobre ASPY

ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Su equipo compuesto por más de 1400 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Más allá de la prevención de riesgos laborales, su objetivo es el de mejorar el cuidado y bienestar de las personas y de las organizaciones. Su incorporación a Atrys le permite actualizar el concepto de medicina preventiva, ampliando la oferta de servicios tanto en ASPY Prevención destinada a la salud laboral, como en ASPY Salud, orientada a la salud privada.

