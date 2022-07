Defensa 365/360 en ejecución hipotecaria Esta defensa proporciona a las instituciones financieras una base sólida para protegerse de los juicios Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de julio de 2022, 09:10 h (CET) El método de cálculo 365/360 es una defensa inusual de los juicios de ejecución hipotecaria que surgen de un malentendido entre la ley y el cálculo de las tasas de interés. Aunque los tribunales han fallado a favor de las instituciones financieras en el norte de Illinois, se espera que el enfrentamiento se enfurezca en los tribunales de apelación y en la legislatura de Illinois. Sin embargo, esta defensa proporciona a las instituciones financieras una base sólida para protegerse de los juicios. Estos son algunos de los puntos clave a tener en cuenta.

Método de cálculo de intereses 365/360

El método 365/360 para calcular el interprestamistas 365 es una forma ampliamente utilizada por los prestamistas 365 para calcular las tasas de interés anuales de un préstamo. El método 365/360 divide la tasa de interés de un año en 12 meses iguales de 30 días. Esto da como resultado una tasa de interés más alta en general, pero más pequeña diariamente. Este método es el más popular y ampliamente utilizado para préstamos comerciales. Tiene la ventaja de hacer que el interés sea más predecible, ya que el período de pago mensual siempre será más corto.

Cláusula 365/360

La pregunta subyacente en este caso es si el método 365/360 es permisible o si un prestamista 365 puede tener una tasa de interés legítima que difiere del método 365/360. En Ely, los prestatarios reclamaron daños y perjuicios sobre la base de la diferencia entre la tasa de interés y el monto del pago mensual. Inicialmente, el tribunal de primera instancia concedió la moción de desestimación de los bancos, afirmando que el método 365/360 era ambiguo. Sin embargo, un tribunal de apelaciones revocó la decisión al señalar la inconsistencia entre el cálculo de las tasas de interés y el monto principal.

Método real / 360

En las hipotecas, el método real/360 requiere que el prestatario pague intereses en los días del mes en que realmente paga. Los años bisiestos, como 2008, agregan cinco o seis días adicionales al año. Este método permite a los prestamistas365 cotizar márgenes más bajos para sus préstamos y evitar reducir el cargo de interés general. Aunque este método tiene algunas desventajas, generalmente es el preferido por los prestamistas. En bienes raíces comerciales, sin embargo, el método real/360 es a menudo la mejor opción para los prestatarios.

Alternativas al método 365/360

Algunas instituciones de crédito utilizan el método 365/360 para calcular el interés. En este método, los intereses se acumulan durante la vigencia de los préstamos al multiplicar el saldo de capital pendiente por 360 días. Este es el método estándar utilizado por muchos bancos e instituciones financieras. Si bien el método es más fácil de calcular para fines de contabilidad interna, el monto adicional cobrado al prestatario será de minimis. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas instituciones de crédito pueden no utilizar este método.

Credibilidad de 365 Commercial Finance

365 Business Finance es una empresa que ofrece préstamos de anticipo de efectivo para comerciantes. A diferencia de otros préstamos comerciales, estos no están garantizados contra ningún activo, como su casa o propiedad comercial. En cambio, los fondos se devuelven a través de un porcentaje fijo de las ventas futuras realizadas a través de su máquina de tarjetas. Para obtener un adelanto en efectivo para comerciantes, todo lo que tiene que hacer es enviar su información de comerciante y la información de uso de la máquina de tarjetas. Una vez aprobado, puede usar el dinero para casi cualquier propósito comercial. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lamucca se une a la celebración de MADO´22 con un pop up en C/Fuencarral, 95 AORA Health lanza AQlesterol Plus, adaptándose a la nueva normativa europea Kit Digital: Qué es, con quién y cómo solicitarlo según Online y Offline FCC Medio Ambiente se encargará de la recogida de residuos y limpieza viaria de Mijas (Málaga) El proceso de coaching según Francesc Robert Ribes