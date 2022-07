THIAMIDOL®, la revolución frente a las hiperpigmentaciones del acné que afecta al 74% de los jóvenes Comunicae

lunes, 4 de julio de 2022, 17:23 h (CET) Los datos son claros. El 74% de la población española entre 12 y 18 años tiene problemas de acné. Se trata, por tanto, de una patología muy común entre la sociedad y que en muchas ocasiones provoca a posteriori antiestéticas manchas que se conocen como Hiperpigmentación Post-Inflamatoria (HPI). Esta patología, extensible a los adultos jóvenes y más después del uso continuado de la mascarilla, puede agravarse con el paso del tiempo haciendo que no desaparezcan durante años La HPI genera un impacto emocional muy significativo en las personas que la sufren, que ven mermada su autoestima y su calidad de vida. “De hecho se calcula que más de la mitad de los adolescentes han dejado de salir o de acudir a una cita por su acné. Realmente existe una banalización de este problema en los jóvenes, por lo que no se inician tratamientos de forma precoz y luego llegan las secuelas: cicatrices, HPI… Sin embargo, hay que lanzar el mensaje de que tiene solución, hay tratamientos y protocolos y mucha investigación detrás de ellos”, ha explicado Dr. Raúl de Lucas, Jefe de Sección Dermatología Pediátrica del Hospital de La Paz y Presidente del Grupo Español de Dermatología Pediátrica, que ha impartido el simposio ‘Hiperpigmentación post-inflamatoria: más allá del acné 3D. Presentación estudio preliminar DermoPure’ en el Congreso Íbero Latino-Americano de Dermatología (CILAD) que ha tenido lugar en Madrid del 30 de junio al 3 de julio.

Por este motivo resulta clave llevar a cabo protocolos y tratamientos específicos adecuados que mejoren o solucionen ese problema. En este sentido la verdadera revolución del mercado ha llegado de la mano de Eucerin® con su exclusiva patente: Thiamidol®.

Thiamidol® ha supuesto una auténtica revolución, porque se trata del único inhibidor diseñado sobre la tirosinasa humana, que es la enzima clave en la producción de melanina. Hasta este descubrimiento todos los activos que luchan contra la hiperpigmentación cutánea habían sido desarrollados y testados en tirosinasa de hongos, siendo su eficacia limitada, ya que inhiben débilmente la tirosinasa humana. Thiamidol® es capaz de reducir la producción de melanina en la piel, tratar las manchas existentes y evitar su reaparición en el futuro. Todo ello con la mayor eficacia existente en el mercado.

"Tras más de 10 años de investigación y testar más de 50.000 compuestos, Eucerin® ha descubierto que Thiamidol®, ingrediente patentado en exclusiva por la marca, es la solución más eficaz para reducir la hiperpigmentación y favorecer un tono de piel más uniforme”, ha explicado Nuria Cuesta, Medical Sales Director de Beiersdorf España. De hecho, todos los estudios realizados avalan esa alta eficacia de Thiamidol® por encima de otros activos despigmentantes como la niacinamida, el ácido tranexámico, la cisteamina y el ácido azelaico.

Vídeos

Innovación Thiamidol



