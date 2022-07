Guk asesores inmobiliarios, abogados expertos en herencias en Donostia – San Sebastián Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 13:41 h (CET)

El día que toca recibir una herencia es el momento en el que toca planificar y estudiar todo lo referente a ella para que todo salga bien.

Cuando se tiene una herencia en Donostia – San Sebastián es fundamental contar con un asesor inmobiliario profesional desde el minuto cero del proceso para no cometer errores y que todo salga a la perfección ahorrando el máximo de dinero en impuestos.

Es muy importante saber que una herencia en Donostia no tributa como en el resto del estado y, por ello, es imprescindible ponerse en manos de profesionales en la materia.

En Guk asesores inmobiliarios cuentan con un departamento específico experto en herencias para mediar y gestionar el patrimonio de las mismas.

El precio de una casa heredada Cuando se tiene una herencia de un piso, casa u otro tipo de inmuebles en San Sebastián es fundamental ponerles un precio real de mercado. Esto evitará que se paguen más impuestos en futuras ventas y además, es un asunto fundamental a tener en cuenta cuando la herencia se tiene que repartir entre hermanos y familia. Evitará disgustos y malentendidos. El acompañamiento de asesores expertos dará seguridad para la toma de decisiones.

Vender al máximo precio los inmuebles de la herencia Si cuando se va a heredar inmuebles se necesita vender alguno de ellos, es fundamental que se pueda venderlos al máximo precio de mercado posible para que a la hora de repartir, se logre el máximo para cada uno. En Guk asesores inmobiliarios cuentan con un método único de venta de pisos en Donostia, San Sebastián, con el que logran vender el 92 % de los inmuebles al precio de salida y en una media de 29 días. Este exclusivo método ha sido una evolución de su sistema durante de los últimos 7 años de trayectoria, de esta inmobiliaria de San Sebastián.

Tramitar la herencia gratis con Guk asesores inmobiliarios Si se va a tramitar o se necesita asesoramiento acerca de una herencia en Donostia – San Sebastián es posible beneficiarse del servicio de tramitación y asesoramiento gratuito de herencias con el que cuenta Guk asesores inmobiliarios. Para acceder a este servicio se pueden consultar las condiciones en la página web.



