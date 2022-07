Tapizar asiento de moto de la mano de JM-FUNDAS Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 13:34 h (CET)

El deterioro no es un motivo para tapizar los asientos de motos. Las personas que usan este medio de transporte buscan la comodidad y la seguridad.

Por esta razón, en la actualidad es frecuente conseguir tapizados en buen estado que requieren ser cambiados por sus dueños, bien porque desean que las motos estén personalizadas a su gusto o porque las actividades que realizan requieren de condiciones que se adapten a esas necesidades.

JM-FUNDAS es una empresa que se dedica a fabricar, comercializar y tapizar asientos de motos y quad. Personalizan los asientos según las preferencias de cada cliente, tomando en consideración el tipo de moto, las actividades propias para las cuales son usadas y las características personales del usuario.

Razones para cambiar un asiento de moto Con la llegada del verano, tener la moto en buenas condiciones con un acabado cómodo debe ser la prioridad. Una postura correcta al momento de conducir una moto puede prevenir daños a la salud, especialmente dolores musculares, articulares o lesiones a la columna. Por lo tanto, el asiento de la moto es determinante en este sentido.

Cuando las dimensiones del asiento del vehículo de dos ruedas sean anchas, largas, altas o bajas, no adecuadas al conductor, se deben realizar las correcciones y modificaciones necesarias que permitan una correcta adaptación. También se pueden cambiar los asientos para dar mayor comodidad, modernidad o personalizar el vehículo.

En todo caso, es necesaria la contratación del personal especializado en tapizado de asientos de motos, que orienten en las reformas que se requieran. En el caso de JM-FUNDAS, prestan servicio a todo el país y disponen de un servicio de recogida a domicilio para retirar el asiento, con la garantía de la devolución en una semana.

¿Qué ventajas ofrece un asiento apropiado para conducir motos? Es necesario considerar que un asiento de moto debe soportar y distribuir el peso de una persona, así como también mantener las condiciones de temperatura apropiadas que permitan mayor comodidad, postura y equilibrio. JM-FUNDAS tiene los asientos apropiados para cualquier modelo de moto y pueden ser adaptados a cualquier cliente y tipo de viaje.

A partir del uso de estos asientos, se evitan posibles daños, afectaciones, dolores musculares frecuentes, cualquier problema físico originado por malas posturas o materiales no recomendados por la conducción frecuente de la moto. Adicionalmente, ofrecen asientos elaborados a partir de espuma de poliéster viscoelástica, que otorgan mayor comodidad, ligereza y durabilidad. Por otro lado, incluyen en sus reformas respaldo lumbar, tejidos impermeables y una variedad de colores para satisfacer las necesidades de los clientes, adaptados a las características tanto de la moto como del conductor y sus acompañantes.



