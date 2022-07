El Campus de Verano Academia de Cine arranca su primera edición con Daniela Vega como madrina Ocho cineastas trabajarán en la inclusión de la diversidad en sus proyectos cinematográficos Redacción

lunes, 4 de julio de 2022, 13:07 h (CET)

El Campus de Verano Academia de Cine arranca su primera edición este 4 de julio en Valencia, ciudad en la que durante dos semanas los ocho directores y directoras seleccionados recibirán formación, asesoramiento y prácticas para que sus proyectos reflejen la diversidad de la mejor manera posible.

El vicepresidente primero de la Academia de Cine, Rafael Portela; la responsable del departamento dedicado a la inversión y desarrollo de talento creativo de Netflix en España, Susana Casares; Esperanza Ibáñez, directora de Relaciones Institucionales de Netflix, y el concejal de Hacienda y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, dieron la bienvenida a los cineastas seleccionados en la primera edición de este programa –Ana Angono, Arnau Vilaró Moncasí, Iñaki Sánchez Arrieta, Marc Ortiz Paredes, Sandra Romero, Tania González García, Jiajie Yu Yan y Marina Rodríguez Colás–, que recibirán formación, asesoramiento y prácticas de los cineastas Montxo Armendáriz, Belén Funes, Santiago A. Zannou, Fernando Franco y Neus Ballús y de la productora Valérie Delpierre, entre otros.

“Volvemos a Valencia con esta iniciativa tan querida para la Academia, con la que queremos contribuir a fomentar la diversidad y la representatividad de los colectivos minorizados en el cine español”, manifestó Rafael Portela.

“Estamos muy ilusionados con la calidad de los proyectos seleccionados, la diversidad de miradas que aportan a la industria audiovisual y el entusiasmo de sus creadores y creadoras, por lo que confiamos plenamente en el éxito de esta primera edición del Campus”, declaró Susana Casares. Borja Sanjuan, por su parte, destacó que el objetivo del Ayuntamiento era que la colaboración con la Academia de Cine “tuviera continuidad tras el éxito de la celebración de los Premios Goya y nos permitiera dar visibilidad al talento del audiovisual valenciano [dos de los ocho proyectos seleccionados son de residentes en la capital del Turia]”.

Los mentores asistieron a la inauguración de esta iniciativa organizada por la Academia de Cine con la colaboración de Netflix y el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, que se desarrolla en la Universidad de Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia.

A la cita no faltó la madrina del Campus, Daniela Vega. La actriz, productora y activista trans chilena impartirá una masterclass el martes 5 de julio, moderada por la periodista y activista trans valenciana Daniela Requena.

Este encuentro es una de las actividades abiertas al público del Campus, que también incluye una jornada dedicada a reflexionar sobre los estereotipos a la hora de incluir a personas de colectivos minorizados en las producciones audiovisuales –‘Incluir la diversidad’, el 8 de julio –, un encuentro con jóvenes intérpretes que debatirán sobre la importancia de incluir actores y actrices con diversidad en producciones destinadas al público juvenil –‘Diversidad y series juveniles’, el día 14–; y la grabación en directo del podcast ¿Puedo hablar!, presentado por Beatriz Cepeda y Enrique Aparicio, que contarán con Daniela Vega y Asaari Bibang como invitadas –día 15–. Estas actividades tendrán lugar en la Filmoteca de Valencia (edificio Rialto).

