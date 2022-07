The Aroma Trace se posiciona como pull de ventas en el sector hotelero Emprendedores de Hoy

The Aroma Trace®, una marca pionera especializada en Arquitectura Sensorial Olfativa, se establece como una fuerte apuesta de marketing en hospitality, otorgando un valor protagonista a la experiencia del cliente.

En uno de los sectores de mayor recuperación después de la pandemia, con un crecimiento del 70% en el 2022, saber diferenciarse es clave y la innovación es sinónimo de éxito, por ello, los hoteles buscan en el marketing olfativo un punto diferenciador con respecto a la competencia.

Y es que las posibilidades que ofrece el marketing sensorial olfativo en los hoteles son múltiples. Desde el punto de vista promocional, se utiliza el aroma a Gin Tonic para incentivar largas sobremesas con bebidas, a trufa para aumentar el ticket medio en restauración, a zumo recién exprimido para una valoración positiva del buffet de desayuno, a pan recién horneado, a jamón, a pizza en las hamacas, etc. Así como también se está incorporando el uso de aromas para promover por ejemplo fiestas en la piscina, a través de su aroma característico o aroma a spa para incrementar la venta cruzada, entre otros.

La creatividad es clave Para hacerlo se recurre a la innovación y tecnología de varias maneras, la más revolucionaria es hacer llegar al huésped en Room Service una experiencia sensorial completa que incluye un vídeo inspirador relacionado con el aroma y el aroma en sí, utilizando para ello un pequeño dispositivo individual. Sin embargo, si se buscan promociones en masa como en restauración o en piscina, el dispositivo más efectivo utilizado es un sistema de pulverización inteligente y programables que abarca hasta 500 m².

Sin embargo, el core de The Aroma Trace® se conforma de una colección de 65 aromas creados para suscitar diferentes emociones, así como de la creación de odotipos (aromas corporativos) elaborados especialmente para hoteles a partir de un briefing que logra crear una identidad de marca reconocible gracias a un equipo de grandes profesionales del sector perfumista, de la psicología y especialistas en marketing.

“Creamos un vínculo emocional indestructible entre el hotel y el huésped, posicionándolo en un estado de excelencia con respecto a sus competidores en un ejercicio de marketing inbound que busca atraer a los clientes por medio del valor, la emoción y las experiencias” comenta Alicia Grande, Marketing Manager de The Aroma Trace.

Los beneficios del marketing olfativo inciden en las ventas, consiguen una mayor recomendación de marca, genera visitas recurrentes, construye branding, aumenta la permanencia de los huéspedes, aumenta las ventas indirectas y el ticket medio, etc.

Es por ello que The Aroma Trace® cuenta con grandes hoteles como Meliá, Nobu, Royalton, Hard Rock Hotel, Planet Hollywood Hotel, Secrets, Dramas, Zoetry, Breathless, Now, Sunscape, Hideaway, Mystique,Ibertostar, etc.

Según expone Maxi Ianinni, CEO, “actualmente, hemos ido un paso por delante y hemos lanzado en hoteles un dispositivo especialmente diseñado para sus habitaciones, el Trace Home Diffuser, un difusor de fragancia altamente decorativo, con regulador de intensidad, luz LED, control a través de su app, dos puertos USB y posibilidad de anclaje a la pared para seguridad infantil. Aunque es pronto para hacer una valoración real de este lanzamiento, está suscitando expectación y podemos prever una incorporación al mercado exitosa.”

The Aroma Trace®, tras 16 años de vanguardia en experiencias olfativas y desarrollo de dispositivos de tecnología puntera aplicada al Marketing Olfativo® se posiciona en aeropuertos, hoteles, retail, gimnasios, casinos, farmacias, bancos… de manera nacional e internacional en 47 países. Además, los mismos aromas pueden ser también disfrutados en casa gracias a la línea HOME.



