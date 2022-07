Rioma impulsa el relanzamiento de Baghera Emprendedores de Hoy

La continua búsqueda por la innovación ha consolidado a Rioma como una de las marcas líderes en tapicería a nivel nacional e internacional, ofreciendo piezas de alta calidad con estilos clásicos, contemporáneos y vanguardistas.

En este sentido, la fábrica textil Rioma impulsa el nuevo Baghera con mejores cualidades técnicas dando un impulso a uno de los mayores éxitos de Rioma y que se convierte en una gran propuesta para el sector de la tapicería decorativa.

Nuevo impulso a la tapicería decorativa Las tendencias del interiorismo actual no solo se basan en cubrir unos requisitos estéticos, también se busca el equilibrio con la funcionalidad y confort. Siguiendo esta premisa, Rioma da un nuevo impulso a la tapicería decorativa ofreciendo una versión mejorada de Baghera, que nace de la investigación y aplicación de nuevas tecnologías y materiales, fabricado con la mircofibra de poliéster Microsue y con una mayor densidad.

Este nuevo tejido destaca por su suavidad y apariencia natural, que lo convierte en un gran sustituto de las pieles. Ofrece una paleta de 38 colores en tendencia entre los que destacan los tonos tierra y azules. Para su fabricación se utilizan tintes TENACIL, que garantizan su estabilidad a la luz y alta resistencia al desgaste del lavado, manteniendo la intensidad del color.

Baghera es un tejido que no se arruga, de fácil limpieza debido a su acabado antimanchas y repelente al agua, por lo que ofrece un sencillo mantenimiento. Por otro lado, cuenta con una alta resistencia a la abrasión, siendo ideal para la tapicería decorativa y uso comercial de alto tránsito. Posee el certificado Cigarette Test BS (British Standard) 5852, que acredita la durabilidad del tejido.

De esta manera, se convierte en una opción ideal para redecorar los espacios interiores con tapicería moderna, duradera y de elevada calidad.

Rioma como destacado fabricante La empresa tiene una amplia trayectoria en el sector tapicero y dispone de un gran equipo de profesionales y maquinaria de última tecnología que les permite tener un amplio catálogo de diseños propios, ofreciendo una de las propuestas más completas del mercado que se pueden visualizar en su web.

En su esfuerzo para que sus textiles sean de gran durabilidad y resistencia, llevan a cabo un minucioso proceso de producción en el cual supervisan la calidad de los tejidos a lo largo de la cadena de producción, controlando de forma exhaustiva el funcionamiento de equipos para ofrecer un producto confiable y de altos estándares de calidad.



