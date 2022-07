Software Call Center Neotel: empresa líder en España Incorpora las últimas novedades tecnológicas para aportar a las empresas todo lo que necesitan para mejorar su productividad Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 1 de julio de 2022, 11:30 h (CET) Disponer de un software de call center eficiente y que permita a la empresa desarrollar su actividad de forma precisa y profesional es algo esencial. Para conseguir este objetivo existen empresas como Neotel, líder en España en servicios de software para call centers, que permiten a empresas de todos los tamaños acceder a su software a precios asequibles.

El software call center de Neotel se ha convertido en un líder en la industria de call centers, telemarketing y servicios de Contact Center. Sus precios asequibles y el buen número de ventajas que ofrece hace que su presencia en empresas del sector no haya dejado de crecer año tras año.

Precios del software call center de Neotel

El software call center de Neotel ofrece diferentes modalidades de contratación en función de las necesidades de cada empresa. Cuenta con tres packs distintos: pack estándar, pack premium y pack Neomax. El pack estándar está diseñado para servicios pequeños con un máximo de 14 agentes y su licencia mensual por agente es de 12 euros. El precio puede aumentar por incluir otros servicios, como grabadora premium por 45 euros/mes o verificación por terceros desde 25 euros al mes.

El pack Premium de Neotel tiene un servidor dedicado que tiene un coste de 380 euros/mes. Está diseñado para un máximo de 200 agentes y el alta del servicio con 1 hora de formación tiene un coste de 200 euros. El pack Neomax es el más completo, así que su coste es superior. Puede tener un servidor dedicado/multioperador que tiene un coste de 680 euros/mes para un máximo de 200 agentes. Incluye de forma gratuita servicios como la grabadora premium.

Ventajas del software call center de Neotel

El software de call center de Neotel ha logrado una posición de liderazgo en el mercado gracias a ventajas tan interesantes como las siguientes:

Gestión de colas en tiempo real El software call center de Neotel permite supervisar el número de usuarios en cola en espera para ser atendidos. Para ello cuenta con un monitor en tiempo real en el que se puede visualizar de un solo vistazo el estatus en el que se encuentran los teleoperadores o realizar acciones online como videoconferencias. También se puede llevar a cabo un control de presencia por agente, gracias al monitoreo de las funciones "login", "logout" o "pause".

Marcador predictivo El servicio incluye un moderno marcador predictivo gracias al cual los teleoperadores no pierden el tiempo buscado el siguiente registro a llamar y sin tener que marcar el teléfono manualmente. Para ello se cargan los registros en la base de datos y el sistema hace las llamadas de forma automática. Una vez tiene la llamada conectada es cuando se la transfiere al teleoperador, lo que permite ganar en eficiencia en el trabajo.

Grabación de llamadas El software call center de Neotel permite la posibilidad de grabar las llamadas y el coordinador de la sala puede acceder bajo demanda a cualquiera de las conversaciones que se estén produciendo en tiempo real. De esta forma puede oírlas o descargarlas y así poder trabajar con el archivo de sonido. Incluye un potente filtro que ayuda a localizarlas de forma más rápida.

Informes estadísticos El software call center de Neotel permite a la empresa tener acceso a informes preconfigurados en los que pueden descubrir datos para medir la eficiencia de la sala de teleoperadores. Son informes estadísticos con actualizaciones en tiempo real que ayudan a monitorizar a los agentes de una forma rápida, clara y objetiva. Unos informes que son de gran ayuda para el coordinador de sala y para medir la eficacia de forma agrupada por departamentos.

CRM de Neotel integrado Neotel ha integrado en el propio software de call center un CRM propio que permite a las empresas disponer de un abanico de funciones mucho más amplio. Es una herramienta que le permite tener un mayor control de los datos de sus clientes para tener a sus contactos comerciales bien estructurados y registrados para hacer campañas más eficaces.

El CRM permite distinguir entre tres estados (pre-contactos, contactos y cuentas) para clasificar a los clientes y potenciales clientes en función del estado en el que se encuentran. El CRM permite, además, crear todo tipo de campañas para las distintas fichas de clientes de forma personalizada con un mayor control. Sin olvidar el Gestor Documental para acceder a presupuestos, contratos y documentos en un único lugar.

Como se puede apreciar, el software call center de Neotel ha logrado posicionarse como la opción favorita de las empresas del sector. Un software que incorpora las últimas novedades tecnológicas para aportar a las empresas todo lo que necesitan para mejorar su productividad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Software Call Center Neotel: empresa líder en España Incorpora las últimas novedades tecnológicas para aportar a las empresas todo lo que necesitan para mejorar su productividad ¿Qué debe tener una web para ser perfecta? Aspectos como la estética, la experiencia de usuario y la funcionalidad, son claves a la hora de impactar en el comercio electrónico Repara tu Deuda Abogados cancela 37.673€ en Mairena del Alcor (Sevilla) con la Ley de Segunda Oportunidad La mejor tienda de estores Como empresa de referencia en la fabricación y venta de estores te ofrecen un catálogo amplio que cubre todas las opciones que estás buscando Puntogar - La Mejor Tienda Online de Decoración a Medida Recibirás tu pedido a los pocos días y querrás repetir la experiencia de compra