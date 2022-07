"Mi identidad secreta": En busca de una nueva vida Lyna Khoudri y Sabine Azéma protagonizan este drama de época francés sobre una suplantación de identidad que se estrena en Filmin el 8 de julio Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 1 de julio de 2022, 11:17 h (CET) Filmin estrena el próximo viernes 8 de julio, en exclusiva en España, "Mi identidad secreta", un drama de época francés protagonizado por Lyna Khoudri ("La Crónica Francesa", "Papicha") y Sabine Azéma ("Un domingo en el campo"). En la película, tercer largometraje de Aurélia Georges, la cineasta francesa adapta libremente la novela "La nueva Magdalena" de Wilkie Collins (1873).



Ambientada en la Primera Guerra Mundial, la historia sigue a Nélia Laborde (Khoudri), una enfermera voluntaria en el frente, y a Rose Juillet (Maud Wyler), una paciente que va de camino al norte de Francia para convertirse en empleada doméstica de una pariente noble a la que no conoce. Cuando Rose es asesinada por las tropas alemanas, Nélia decide suplantar la identidad de la fallecida para acceder, por fin, a una vida acomodada. A pesar de sus remordimientos, parece que la mentira funciona más allá de sus expectativas... aunque tiene los días contados.



"Mi identidad secreta" es un drama de época, sí, pero también histórico y social, que teje una sutil crítica sobre las desigualdades de clase. Asimismo, añade elementos de thriller que aportan suspense y emoción al relato. También hay cierto drama sentimental, comenta Georges. Me encanta mezclar géneros, te ayuda a sumergirte en la vida interior de los personajes. Además, tenía muchas ganas de hacer una película que tratara temas morales desde la perspectiva del thriller, que planteara cuestiones como: ¿A dónde pertenecemos? ¿Qué implica mentir a nuestros seres queridos? ¿Está bien hundir a alguien con el propósito de salvarnos a nosotros mismos?



Otro de los puntos fuertes de la película es la relación entre Nélie, la impostora, y Eléonore, la mujer adinerada: La novela gira entorno al descubrimiento de vínculos sinceros, de un amor que traslada a ambas a otro nivel emocional y moral, explica la directora: Quise plasmar esto en la película a través de ese intercambio intelectual al que llegan gracias a la literatura. Pienso que los libros son ventanas hacia nuevos horizontes.



La película, que tuvo su premiere mundial en el Festival de Locarno, estará disponible para suscriptores de Filmin a partir del 8 de julio en VE (Versión doblada al Español) y en VOSE (Versión Original Subtitulada al Español).

Mi identidad secreta Título original: La place d'une autre País y año de producción: Francia, 2021.

Duración: 110 minutos.

Dirección: Aurélia Georges.

Guion: Maud Ameline, A. Georges; basado libremente en la novela de Wilkie Collins.

Música: Frédéric Vercheval.

Reparto: Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler, Laurent Poitrenaux.

Aurélia Georges DIRECTORA Y GUIONISTA Nacida en 1973, actualmente reside y trabaja en París. Empezó trabajando como ayudante de producción y colaboró con la publicación L’Art du Cinéma. "L'Homme qui marche" (2008), aclamado por la crítica, fue su primer largometraje y "The Girl and the River" (2014), su segundo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Mi identidad secreta": En busca de una nueva vida Lyna Khoudri y Sabine Azéma protagonizan este drama de época francés sobre una suplantación de identidad que se estrena en Filmin el 8 de julio Los Goya 2023 se celebrarán el 11 de febrero en Sevilla Todas las categorías de los premios contarán con cinco nominaciones "Undergods": Panorámica de una Europa en ruinas El debut del cineasta madrileño Chino Moya, un viaje sobrenatural por una distopía del mundo moderno, se estrena en Filmin el 1 de julio La filmografía de Lars von Trier regresa a los cines españoles en el ciclo "Lars von Trier By Filmin" En julio y agosto diversas ciudades españolas acogerán este ciclo que reestrena los 14 largometrajes del director danés Nace Espígol Fest, una apuesta por la diversidad, biodiversidad y despoblación a través del cine Tendrá lugar en el Castillo de Herbers durante los días 22, 23 y 24 de julio