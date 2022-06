¿Dónde encontrar un smartwatch a un precio accesible? Movimur Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 15:55 h (CET)

En España, alrededor del 60 % de las personas utiliza dispositivos ponibles, también denominados wearables.

Estos artículos tecnológicos son inalámbricos e inteligentes y se pueden incorporar a la ropa o al cuerpo. Según datos difundidos por la plataforma Idealo, los más buscados por los españoles son los smartwatches. De hecho, el interés por estos productos ha aumentado un 785 % en los últimos dos años.

Un smartwatch permite disfrutar de una nueva forma de interactuar con el entorno y con la propia salud. Con estos relojes inteligentes es posible responder llamadas, recibir notificaciones de distintas aplicaciones, monitorizar la frecuencia cardíaca y controlar el nivel de actividad física diario, entre otras posibilidades. Una de las mejores maneras de acceder a uno de estos dispositivos es a través de la tienda online Movimur, que ofrece una gran variedad de modelos precios muy accesibles.

Multiplicidad de modelos de relojes inteligentes Movimur dispone de envíos en menos de 24 horas y todos los productos cuentan con una garantía de 3 años. Además, la empresa cuenta con servicio técnico propio. En la sección smartwatch de la tienda es posible encontrar una gran variedad de modelos, desde los más básicos a los más complejos y sofisticados.

Por ejemplo, el Realme Band Negra es un reloj inteligente de diseño minimalista que se consigue por menos de 20 €. Se carga en cualquier puerto USB o adaptador de corriente y pesa solo 20 gramos. Además, su flexibilidad lo hace ideal para la práctica de deporte. Permite monitorizar distintos datos de la salud del usuario como la frecuencia cardíaca, el sueño, las calorías quemadas y las distancias recorridas.

En el otro extremo y dentro de los modelos de alta gama que ofrece Movimur destaca el Apple Watch Series 6. Este smartwatch incluye funciones futuristas como la medición de oxígeno en sangre y la posibilidad de efectuar un electrocardiograma en cualquier momento. Además, viene con aplicaciones para regular el sueño creando una rutina saludable y para gestionar distintos planes de ejercicio físico.

OnePlus, una opción media de alta calidad Movimur también cuenta con otras marcas que no son tan conocidas, como el caso de OnePlus, pero que fabrican dispositivos de alta calidad. En este sentido, por menos de 200 € el OnePlus Watch supone una excelente opción de reloj inteligente. Cada uno de estos artículos está terminado a mano de manera artesanal e incluye una gran variedad de funciones.

El diseño de este smartwatch combina lo clásico con los detalles modernos y su pantalla está construida a partir de cristal de zafiro, un material sumamente resistente a arañazos y golpes. Además, la batería completa dura hasta 14 días y, mediante la función Warp Change, es posible disponer de la carga necesaria para una semana en solo 20 minutos.

A través de Movimur es posible conseguir una gran variedad de modelos de smartwatch para disfrutar de la última tecnología en wereables a precios muy económicos.



