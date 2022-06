E​l número de personas que sufrirá hambre en Níger este verano será un 57% mayor que en 2021 Según se desprende de un comunicado de Save the Children Redacción

jueves, 30 de junio de 2022, 12:40 h (CET) Un total de 3,6 millones de personas, de las cuales medio millón serán menores de edad, pasarán hambre en Níger entre los meses de junio y agosto, un 57% más que el año pasado, como consecuencia de fenómenos climáticos extremos, la desertificación del territorio, el conflicto en el Sahel, las epidemias y el alza de precios de los alimentos provocado por la invasión rusa de Ucrania.



Así lo puso de manifiesto Save the Children en un comunicado en el que expuso que el incremento de los ataques de grupos armados en Mali, Burkina Faso y el norte de Nigeria en los últimos seis meses ha llevado a unas 36.000 personas a cruzar la frontera hacia las zonas secas de Níger, acentuando una “grave crisis de hambre” en la que los menores de edad “están pagando el precio más alto”.

En ese sentido, explicó que Níger, un país con una población de alrededor de 26 millones de personas que acoge a 360.000 refugiados, se enfrenta regularmente a fenómenos climáticos extremos. A ello se añade que en las últimas temporadas el país ha sufrido “lluvias fallidas” que han devastado los cultivos y el ganado, lo que ha intensificado la desertificación del territorio, así como el aumento de los precios de los alimentos, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Ante esta situación, Save the Children señaló que un total de 3,6 millones de personas (aproximadamente una séptima parte de la población), de las cuales medio millón serán menores de edad, pasarán hambre en Níger, un 57% más que hace un año.

Por todo ello, la directora de Save the Children en Níger, Ilaria Manunza, reconoció que “las esperanzas para este año están empezando a desvanecerse, con previsiones que muestran que la situación alimentaria probablemente se deteriorará aún más durante la temporada de escasez”, que comienza en junio cuando los alimentos producidos en la cosecha anterior se comienzan a agotar y se hacen más costosos y difíciles de adquirir, y termina en octubre con la siguiente cosecha”. Recordó que “mientras la atención del mundo se centra en la guerra de Ucrania y en otras crisis, la vida de los niños y niñas del Sahel está en peligro”, por lo que “habremos fracasado si no respondemos a tiempo para ayudarlos”.

Por su parte, Adamou Moumouni, médico en un centro para menores desnutridos gestionado por Save the Children en Maradi, indicó que “durante la época de escasez aumentan los casos de malnutrición”, como lo prueba que “aquí, de 100 camas, ya están ocupadas 75”, augurando que “prevemos un déficit de camas en relación con el número de niños y niñas ingresados, que seguirá aumentando hasta diciembre”.

La mayoría de las personas recién llegadas a Níger son mujeres y niños que necesitan urgentemente alimentos, agua, refugio, ropa y acceso a servicios básicos, como la atención sanitaria y la educación.

