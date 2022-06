La importancia de mantener actualizados y conservar los datos de clientes y empleados Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 16:52 h (CET)

La transformación digital cada vez empuja más a usar sistemas tecnológicos que faciliten las gestiones diarias, para que se adapten a cualquier ámbito, tipo de compañía o actividad.

Además, gracias al crecimiento del teletrabajo, es de vital importancia que dichos sistemas sean de uso online y permitan acceder a la información de forma rápida, segura, permanente y desde cualquier lugar.

Asesorías y empresas necesitan obtener, conservar y mantener actualizada para su uso la información de sus clientes y empleados, respectivamente. Además, en el caso de las asesorías, estas necesitan acceder a determinada información de los trabajadores de las empresas para realizar gestiones tales como las altas, bajas, gestión de incapacidades, etc.

Conseguir que toda esa información sea accesible y esté actualizada es más fácil ahora con el CRM para asesores y el ERP para empresas, integrado dentro de la herramienta Bilky.

Obtener un ERP interactivo propio mediante la creación de un CRM a medida Bilky es una herramienta online que permite la digitalización absoluta de las relaciones entre asesoría y empresa. Incluye funciones como la gestión documental completa, la asignación automática de documentos, la automatización de facturas (OCR) y la conexión con cualquier programa contable. Además, cuenta con un CRM para el asesor y un ERP para todos sus clientes, 100 % configurable y 100 % colaborativo, para obtener, mantener y actualizar la información de empresas y empleados de una forma extremadamente sencilla.

La asesoría podrá crear su propio CRM con aquellos apartados y campos que considere, para tener toda la información relevante de sus clientes. El asesor podrá decidir si completa él mismo los datos manualmente, a través de importación masiva desde su propio Excel, o si permite que sea el cliente quien cumplimente en el CRM la información que el asesor determine.

Se podrán crear procesos para acciones recurrentes, como la incorporación de un nuevo cliente a la cartera del asesor. Gracias a estos procesos, se habilitará en un solo clic la configuración necesaria para que el propio cliente cubra los datos requeridos.

Además, cada empresa cliente del asesor contará con su propio ERP de similares características, igualmente configurable por la empresa para adaptarse a las necesidades propias de su actividad y de su plantilla. Podrá conservar y tener actualizada su ficha de empleado gracias a la importación de datos o de la cumplimentación de estos por parte del empleado. También podrá generar procesos recurrentes como el onboarding deempleados.

La empresa podrá notificar y compartir de forma rápida y sencilla al asesor aquella información del empleado que necesite para gestiones como el alta y contratación de un nuevo empleado, la gestión de una incapacidad temporal o incluso una liquidación por despido, a través de tickets con enlace a la información importante del empleado.

¿Qué beneficios aportan las ayudas del Kit Digital y digitalizar una empresa de la mano de Bilky? Bilky es agente digitalizador de Kit Digital, el programa público de ayudas para pymes, microempresas y autónomos destinado a mejorar e impulsar la digitalización del tejido empresarial nacional. Las diversas funcionalidades permiten a Bilky ser agente digitalizador para distintos servicios, ya sea gestión de clientes, gestión de procesos, oficina virtual, ciberseguridad, comunicaciones seguras, etc.

Las funciones más destacadas son: gestión documental completa, asignación automática de documentos, escáner automático de facturas, comunicaciones seguras con el cliente y/o empleado, CRM, ERP, portal del empleado, gestión de vacaciones y registro de la jornada, entre otras.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Financial Health sobre la importancia de contar con asesoría laboral para cualquier tipo de negocio Beneficios de la cosmética natural, por OceanEcoFuerte Mudanzas a Francia con los servicios de Mudanzas BCN Internacional La inmobiliaria Pedro Torres 10x dispone de viviendas en Benidorm y comarca La importancia de mantener actualizados y conservar los datos de clientes y empleados