Novolabs, el balance perfecto entre tener un propio tech team y externalizar

miércoles, 29 de junio de 2022, 13:36 h (CET)

La falta de recursos provoca que las startupssufran dificultades para validar su modelo de negocio y la propuesta de valor de sus productos. Debido a esto, surge el MVP para comprender cómo serán utilizados los mismos, conocer si funcionan para sus usuarios y si resuelven una necesidad, además de tener un acercamiento a la escalabilidad del modelo de negocio.

Para ello, la firma Novolabs se encarga de acompañar a los emprendedores que deseen crear sus propias startups tecnológicas con el lanzamiento de un MVP al mercado de manera rápida y escalable.

En qué consiste un MVP y cuál es su función MVP son las siglas en inglés correspondientes a Minimum Viable Product, las cuales refieren al producto mínimo viable que permite validar al menos una parte del negocio. De esta manera, el MVP es la primera versión de un producto que se lanza al mercado para medir las primeras reacciones de los clientes y así saber qué cambios o iteraciones necesita el producto a partir del aprendizaje validado. A su vez, brindará al emprendedor, números y métricas de su startup, los cuales serán fundamentales a la hora de conseguir inversores.

Muchas veces, el equipo fundador de una startup no cuenta con un tecnólogo dentro del equipo fundador. En este sentido, para poder atacar el desafío de crear un producto digital sin el coste fijo de un equipo tech, hasta 4 veces más rápido y con mejor relación precio-calidad que contratando in-house, Novolabs brinda una solución para resolver los problemas de las startups, con una excelente UX/UI, buscando optimizar los recursos y centrándose siempre en el usuario final.

¿Por qué elegir el servicio de Novolabs? Novolabs cuenta con un equipo formado por más de 25 profesionales cualificados para crear soluciones innovadoras y de excelencia para los emprendedores. De este modo, son capaces de construir un MVP a la medida de sus clientes para paliar la falta de tiempo y de recursos que sufren las startups. En consecuencia, quienes contraten sus servicios, podrán salir rápidamente al mercado para validar el producto con clientes reales, cerrar los primeros acuerdos, aprender de los usuarios y levantar la primera ronda de financiación.

A través del uso de tecnología de vanguardia, esta compañía trabaja con emprendedores desde el comienzo de sus proyectos, aunque también se ocupa de construir nuevas funcionalidades en productos ya desarrollados. Asimismo, el equipo de Novolabs destaca por la importancia que le asignan a dar los pasos correctos, sobre todo en las etapas iniciales, donde las startups suelen concentrarse en construir producto y no tanto en descubrir y entender a sus clientes.

Novolabs es una de las mejores alternativas para lanzar una startup, ya que cuentan con un equipo completo de personas apasionadas y con varios años de experiencia en cuatro áreas: diseño, negocio, producto y tecnología.



