El Grupo Editorial Angels Fortune y la Escuela Internacional de Estudios Humanísticos de Lucena unen sus fuerzas

miércoles, 29 de junio de 2022, 09:06 h (CET) La firma del contrato se realizó el pasado 14 de junio en el Círculo Lucentino de esta población cordobesa, entre José Luis Palma, Presidente de la Escuela, e Isabel Montes, Editora Fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune El Grupo Editorial Angels Fortuneha firmado un acuerdo de colaboración con la Escuela Internacional de Estudios Humanísticos Isaac Ben Alfasi de Lucena (Córdoba). Un contrato que rubricaron el pasado 14 de junio, José Luis Palma, Presidente de la Escuela, e Isabel Montes, Editora Fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune.

El objetivo de este acuerdo se centra, principalmente, en que el Grupo Editorial aporte a la Escuela lucentina sus Programas de Formación, dirigidos tanto a escritores como al mundo de la empresa.

Unos Programas, Cursos y Seminarios, impartidos por profesionales altamente cualificados en cada una de las materias, que están enfocados a profundizar en temas como: “Carrera de escritor”, con sus módulos de especialización, para quienes tengan la vocación de convertirse en escritores y publicar sus obras; “Crea tu marca de autor”, no solo para formar a los escritores en marketing, sino también enfocado a cualquier profesional decidido a marcar la diferencia, y el curso “Adapta tu novela a guion”, para aquellos autores que quieran ver su obra en la pequeña o gran pantalla.

En cuanto a todo lo relacionado con la empresa, el Grupo Editorial cuenta con una Escuela de Negocios, en la que se imparten cursos como: “Conviértete en un empresario de éxito” o “A holistic approach no your career”, dirigido a aquellas personas que se acaban de incorporar al mundo empresarial.

Todas aquellas personas interesadas en esta amplia y variada oferta de programas, pueden solicitar el dossier de cursos para inscribirse, en la dirección de correo electrónico: info@angelsfortune.com

A la hora de valorar este acuerdo, la Editora Fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune, Isabel Montes, asegura que “la firma de este contrato ha sido para mí la confirmación de que el trabajo que llevo realizando desde 2015, así como mis Programas de Formación, cumplen con las expectativas que me marqué al inicio. Me siento muy feliz de colaborar con este gran proyecto para ayudar a engrandecerlo, en una ciudad a la que estoy muy unida”.

Por su parte, el Presidente de la Escuela Internacional de Estudios Humanísticos, José Luis Palma, quien fue cardiólogo de Franco y ha escrito la novela “El paciente de El Pardo”, afirma que: “Para nuestra Asociación establecer un convenio con una editorial del nivel de Angels Fortune es de una relevancia extraordinaria, ya que con sus talleres para la formación de escritores, por un lado, y la posibilidad de ser una entidad referente a la hora de poder evaluar, e incluso de poder publicar, aquellos originales literarios que lo merezcan, por otro, abre nuestras expectativas culturales, y en especial las literarias, hacia un futuro prometedor y entusiasta”.

Finalmente, Mario Flores, Vocal de la Escuela, psicólogo, escritor y redactor periodístico, señala que “se nos abre ahora una gran oportunidad, que viene a complementar las fortalezas de nuestra Asociación. La firma del convenio de colaboración con el grupo editorial nos permitirá desarrollar una serie de proyectos editoriales y audiovisuales que, partiendo de nuestra Asociación, serán desarrollados por Angels Fortune, con el cariño y la profesionalidad que sabe poner en estas cosas. El plano formativo que igualmente se nos abre a partir de ahora, resulta de especial interés para los propósitos de nuestra Asociación Escuela Internacional de Humanidades”.

