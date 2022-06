Colección de Verano 2022 de Sirasjewelry Joyería fundada en 1964 en Barcelona Redacción

¡El verano ya ha llegado! Así es, hace calor, es momento de ponerse esos vestidos tan bonitos, y complementos a juego. Por fin ha llegado el momento de lucirse, y con él, nuestras joyas de verano han llegado antes que nunca. Tanto si quieres estar perfecta para tus vacaciones de verano como si quieres las mejores fotos de Instagram, echa un vistazo a la colección de Sirasjewelry, donde encontrarás tus piezas preferidas.

Únicas, de alta calidad en plata 925 y oro de 18 quilates, y un precio más asequible que la media. Sirasjewelry es una joyería fundada en 1964 en Barcelona. Su objetivo siempre ha sido ofrecer una amplia gama de joyas, desde las más exclusivas e inusuales hasta las más populares, modernas y actualizadas en el ecosistema de la región. Ahora, gracias a internet, quieren ofrecer el mismo servicio, pero online, en su página web y en Instagram. En definitiva, un lugar donde pasar un buen rato viendo una joya que lucirás en tu próxima fiesta. Además, en su taller pueden realizar joyas personalizadas, reparar joyas de relojería y grabar tus joyas más valiosas. En este post queremos presentaros su Colección Verano 2022. Presentaremos una pequeña lista de las tendencias que van a tener lugar en el mundo de la joyería de esta temporada.

Colección de Verano de Sirasjewelry

Es cierto que cada tono de piedra tiene sus propias preferencias en lo que respecta a la evaporación. Con neutrales como el negro, el blanco, el beige, el gris y el marrón, dos colores como el dorado y el plateado combinan bien, así que no tengas miedo de usar las joyas que más quieras lucir. Pero hay colores que valoran más un metal que otro. Los colores como el morado, el rosa, el azul y el verde combinan bien con el plateado. Por otro lado, el rojo, el naranja y el amarillo van bien con el amarillo. Dicen que la plata se convierte en piel fría, piel más blanca, y el oro se convierte en piel más cálida y oscura. Sin embargo, como decíamos antes, cada quien tiene su propio estilo, y si bien el plateado puede verse mejor en pieles frías, el dorado también luce genial y viceversa. Estos son los detalles más pequeños y exagerados del mundo de la moda. La joyería no se trata solo de estética, sino también de personalidad, actitud y coraje. Hasta hace unos años nadie quería ver dorado, pero ahora está más de moda que nunca. Y ahora, sobre todo en verano, como ya hemos explicado, el dorado luce espectacular con la piel morena. En Sirasjewelry ofrecen una gran colección de joyas en ambos colores, pero ¿qué joyas llevaremos en el verano de 2022? Ahora te lo explicamos.

Tendencias de joyas para este verano

Algunas de las joyas de la corona de la tienda son joyas de perlas, aretes de perlas, aretes de perlas, collares de perlas, tobilleras de perlas y brazaletes de perlas. Las perlas son joyas superclásicas y artistas como Marilyn Monroe las usan en todos los eventos a los que la invitan. Ahora, hace poco más de un año, vuelven para siempre y se trata de un complemento muy trendy que contrasta con la piel morena del verano y luce espectacular en la playa con bikini. Están muy de moda por lo que tanto mujeres como hombres pueden usarlos, solo debes elegir el adecuado.

Otra decoración imprescindible del verano es el anillo. En verano, el tobillo queda al descubierto y los zapatos cobran aún más importancia. Puedes llevarlos con sandalias de verano, tacones, salones o zapatillas deportivas. Ofrecen una versión elegante de ti que sorprenderá a todos los que te vean. Los hay de muchos tipos, lisos, de doble cadena, con piedra, con colgante. Si quieres ver más, echa un vistazo a la colección Verano 2022. Encontrarás piedras naturales como turquesas o temas de playa como conchas marinas y estrellas de mar.

Este verano, el color de las joyas también será muy elegante y combinado con el atuendo les dará vida y juego. Cabe señalar que la moda actual es en muchos aspectos diferente a la del pasado. Hace años, había una clara mención de lo que estaba de moda o lo que se llevaba. Hoy tenemos muchas referencias para considerar. Creemos en el estilo, pero más en tu personalidad. En la colección de Sirasjewelry encontrarás collares coloridos, en especial, los pendientes de aro con circonitas de color. Vienen en una variedad de tamaños y son muy bonitos.

