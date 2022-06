Cómo neutralizar los pensamientos negativos de la mano de Míriam Pascual Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los pensamientos negativos pueden ser los principales causantes de dolores de cabeza, cansancio, tensiones musculares, insomnio, bloqueos mentales, etc.

Estos, a menudo, se producen de forma automática sin que la persona pueda tener el control total de su cuerpo, mente o decisiones. Para corregir este problema, es importante solicitar la ayuda de expertos como Míriam Pascual, una terapeuta, coach emocional y mujer emprendedora que ofrece sus servicios de manera profesional en España.

Actualmente, está trabajando de manera 100 % online y dispone de programas de transformación tanto individuales como grupales.

¿Cómo neutralizar los pensamientos negativos? Todas las personas tienen diariamente algún pensamiento negativo y usualmente es fácil resolverlo con distracciones como pasear, hablar con un ser querido sobre el problema o hacer ejercicios de respiración. Sin embargo, muchas personas mantienen pensamientos negativos con demasiada frecuencia y es importante que se neutralicen antes de que se conviertan en estrés, ansiedad o incluso en depresión. Con este fin, la terapeuta profesional Míriam Pascual ofrece a sus clientes programas de terapia y coaching emocional y desarrollo de la inteligencia emocional. En ambos servicios, el objetivo es que los pacientes consigan un equilibrio personal y profesional en su día a día, así como un mayor bienestar en su vida a nivel general.

El método que utiliza esta terapeuta combina las estrategias más reconocidas de PNL, mindfulness, coaching, inteligencia emocional, telepatía, flores de Bach y reiki para neutralizar los pensamientos negativos. Asimismo, Míriam Pascual ayuda a dispersar las emociones negativas en asuntos específicos como los problemas de pareja, la orientación laboral o personal, entre otros.

La importancia de neutralizar los pensamientos negativos Los pensamientos negativos son los generadores principales de emociones negativas como la angustia, culpa, tristeza, rabia, etc. Cuando surgen estas emociones con demasiada frecuencia, la persona puede sufrir insomnio, problemas generales de salud como dolores musculares o de cabeza. Además, este tipo de pensamientos son peligrosos para quienes tienen alguna condición de salud, ya sea mental o física.

Por otra parte, los pensamientos y emociones negativos aumentan las posibilidades de sufrir baja autoestima, estrés, depresión y ansiedad. Cada una de estas razones, hacen que sea indispensable neutralizar cualquier pensamiento negativo que pueda surgir en la mente de una persona. Míriam Pascual explica que, a través de la inteligencia emocional y la terapia, cualquiera puede conseguir controlar sus juicios y emociones para evitar sufrir en su ámbito personal, laboral, familiar o de pareja. Esta terapeuta acompaña a sus pacientes en todo momento, brindándoles las herramientas más eficaces para eliminar la negatividad, crecer y convertirse en grandes humanos y profesionales.

Míriam Pascual ofrece sus servicios de terapia y coaching emocional en Girona, a través de internet o mediante sesiones telefónicas 100 % confidenciales. Asimismo, realiza formaciones, talleres y reuniones de coaching grupales donde ayuda a las personas a gestionar de mejor manera sus emociones y neutralizar sus pensamientos negativos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué es la prostatitis bacteriana? Perros de asistencia que ayudan a incentivar la lectura Un complemento alimenticio para recuperar el estado óptimo de las articulaciones, SILIMAX Complex de Comdiet Roig Laboratorios El Perfil de Bienestar para lograr un control de peso eficaz Los beneficios de utilizar un software de facturación en la empresa