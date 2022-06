¿Cómo puede ayudar un coach emocional a recuperar el equilibrio y alcanzar el bienestar? Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 15:52 h (CET)

Así como sentirse bien a nivel físico, encontrar un equilibrio emocional que permita vivir una vida feliz y plena es fundamental para los seres humanos.

Cuando una persona ve la vida desde una perspectiva positiva, cuando está en calma y cuando posee una armonía interior, se puede decir que está equilibrada emocionalmente.

Sin embargo, lograr este estado puede resultar una tarea compleja, por eso una de las mejores opciones es optar por un coach emocional. Estos profesionales tienen la tarea de ayudar a los individuos a que aprendan a gestionar sus emociones, a sacar lo mejor de sí mismos y a enfocarse en el logro de sus metas y objetivos. En Girona, se puede acudir a expertos en el área como Míriam Pascual, la cual ha desarrollado un método propio con el que asegura haber conseguido resultados efectivos.

Una clave para conseguir una vida equilibrada: optar por un coach emocional En la vida, hay un sinfín de situaciones difíciles y retos que hay que enfrentar en todos los ámbitos: a nivel personal, laboral, amoroso, económico, etc. Los problemas desencadenan en algunas personas un desequilibrio que puede traerles consecuencias negativas como estrés, ansiedad o un manejo errado de las emociones. A pesar de esto, todo se puede superar de la mano de un coach emocional.

Cuando una persona acude a un coach se siente escuchada. Además, el profesional en el área la ayudará a aumentar su autoconfianza, a ver la vida de otra forma, a encontrarle el lado positivo a los problemas, a experimentar deseos de superación, a establecer prioridades, a elevar el nivel de compromiso y a mantenerse motivada a nivel personal y laboral.

El método de Míriam Pascual Míriam Pascual es terapeuta y coach profesional. La especialista cuenta con un método propio con el cual consigue que las personas se sientan equilibradas. Asimismo, asegura que los resultados se consiguen en menos de 10 sesiones, a través de una serie de herramientas y estrategias que se van mostrando en cada una de las sesiones de terapia.

Pascual destaca que lo que se busca con su método es que los individuos sean felices, que se sientan bien, que aprendan a gestionar las emociones ante cualquier tipo de situaciones, a eliminar los pensamientos negativos, a construir relaciones sanas y a liderar con eficacia, entre otras cosas.

Otros consejos para obtener equilibrio emocional La mejor alternativa para encontrar el equilibrio es acudir a un coach emocional, pero, adicionalmente, hay unos hábitos que las personas deben cumplir y que contribuyen con el propósito.

Uno de los principales es hacer ejercicios todos los días y alimentarse de una forma sana, ya que no es útil tener estabilidad mental, pero carecer de salud física.

Finalmente, una de las cosas que más afecta a los seres humanos en el ámbito emocional es la falta de descanso. Cada persona debe procurar dormir ocho horas al día y, si es posible, hacer una siesta de por lo menos 20 minutos durante las tardes.



