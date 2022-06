Combatir la flacidez con los hilos tensores, por Clínica Zero Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 15:28 h (CET)

La flacidez, tanto facial como corporal, es uno de los síntomas visibles del envejecimiento y que más preocupa a las personas.

De hecho, esta es una de las razones principales por la que muchos acuden a centros de medicina estética con el fin de disminuir o eliminar la flacidez de sus cuerpos. A lo largo de los años, los tratamientos estéticos han evolucionado mucho y cada vez aparecen nuevos tratamientos más efectivos contra el envejecimiento.

Uno de ellos son los hilos tensores que, actualmente, representan una eficiente y rápida solución a la flacidez y centros de medicina estética, como Clínica Zero, son verdaderos especialistas en este tipo de tratamientos.

Optar por los hilos tensores para mejorar la estética facial y corporal Los hilos tensores son una técnica actual de estética, que consiste en colocar dentro de la piel, a través de una aguja muy fina, hilos tensores hechos con un material reabsorbible y biocompatible. Estos permiten afirmar la zona en la que se implantan, ya sea en el rostro, o en otra zona del cuerpo. Este tratamiento es utilizado, generalmente, para combatir la flacidez que sufre la piel con el paso del tiempo, aunque también son eficaces para dar forma al rostro, definir el óvalo de la cara, levantar las cejas, etc.

Lo que hacen los hilos tensores es volver la piel a su lugar, permitiendo casi instantáneamente que se vuelva a tener una apariencia más joven y firme. Pasado un periodo de 6 a 12 meses, dependiendo de su grosor, estos hilos son reabsorbidos por el cuerpo de manera natural sin causar ningún efecto secundario.

Actualmente, es un tratamiento muy solicitado, ya que los resultados son realmente excepcionales, siempre y cuando el procedimiento sea realizado por un experto.

Especialistas en hilos tensores faciales y corporales Clínica Zero es un centro de medicina estética en Madrid conformada por un equipo de médicos especialistas y con mucha experiencia en tratamientos estéticos, entre los que se encuentra la aplicación de hilos tensores faciales y corporales. La clínica trabaja concretamente con 3 tipos de hilos tensores, ideales para distintos tipos de tratamientos.

En primer lugar, están los hilos aptos o rusos, que se caracterizan por ser reabsorbibles y con espículas bidireccionales, que los hacen perfectos para la fijación de las mejillas, mediante un proceso rápido y sencillo. Otro de los hilos tensores con los que trabajan son hilos especulados, ideales para tensar; e hilos monofilamentos, utilizados para redensificar una zona y promover la formación de colágeno.

El procedimiento con hilos tensores llevado a cabo por los expertos de Clínica Zero es rápido e indoloro, ya que se insertan a través de una cánula especial bajo anestesia local, generando resultados evidentes e instantáneos una vez colocados, suspendiendo la piel y reposicionando la grasa. La duración del tratamiento suele durar entre 2 y 3 años, y los resultados están totalmente garantizados en Clínica Zero.



