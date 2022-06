¿Qué usos y aplicaciones puede tener la realidad virtual? Pixel Dreams destaca algunos de los tipos y beneficios de esta tecnología Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 13:48 h (CET)

Una de las ramas de la digitalización que permite el acceso a entornos virtuales mediante la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas es la realidad virtual. Con esta tecnología se realizan diferentes aplicaciones que benefician a las distintas industrias de educación, empresarial, deportiva, medicinal, etc.

Una de las empresas que provee esta tecnología es Pixel Dreams la cual ejecuta grandes proyectos de virtualización para empresas y organizaciones de todos los sectores.

Aplicaciones de la realidad virtual Los entornos de realidad virtual (VR) tienen muchas aplicaciones que pueden ser unificadas en dos grandes secciones. En primer lugar, el vídeo y fotografía 360°, que consisten en la captura de estos elementos por medio de cámaras especiales capaces de recoger la visibilidad de un espacio en todas las direcciones. Este tipo de VR se utiliza dentro de las páginas web para enriquecer el contenido visual y presentar al cliente una experiencia inmersiva. El segundo grupo son los mundos de ficción, que presentan entornos de virtualización mediante el uso de gafas de realidad virtual. En esta categoría, el usuario puede caminar y moverse hacia cualquier dirección para interactuar con los elementos del espacio computarizado. Estas aplicaciones están desarrolladas de manera profesional por Pixel Dreams por medio de proyectos tecnológicos avanzados. Las mismas benefician a las empresas en su relación con los clientes mediante un acercamiento tangible a sus servicios y productos. Con esto, atraen a nuevos clientes, posicionan su marca, incrementan las ventas y mejoran su marketingpor medio de las recomendaciones positivas en redes sociales.

Usos que da Pixel Dreams a la realidad virtual en diferentes sectores Las empresas son unas de las principales beneficiarias de las tecnologías de virtualización desarrolladas hoy día, pero no son las únicas que logran sacar provecho de esto. Pixel Dreams presenta avanzadas técnicas y sistemas de realidad virtual para el desarrollo de proyectos tecnológicos en diferentes sectores que elevan su nivel profesional para un máximo provecho. Por ejemplo, en el campo medicinal y farmacéutico,utiliza showrooms virtuales para la presentación de productos en modelos 3D que pueden ser manipulados por los usuarios. En otro contexto, en la promoción inmobiliaria, se ofrecen visitas virtuales a propiedades con vistas panorámicas interactivas que muestran los espacios desde todos los ángulos. A su vez, los sectores deportivo y artístico se benefician con la retransmisión de eventos en streaming y, en el sector educativo, se emplean proyectos interactivos de formación. Finalmente, uno de los aspectos que puede abarcar a cualquier sector es la capacitación y aprendizaje a distancia que permiten la tutoría y asesoría integral en entornos virtuales de enseñanza avanzada.

La realidad virtual puede ser aplicada por empresas y diferentes entidades en cualquier área para fortalecer y mejorar su funcionalidad. Con el apoyo de compañías como Pixel Dreams, estas pueden mejorar el desarrollo tecnológico de cualquiera de sus áreas, departamentos y actividades para impulsar su negocio de manera eficiente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.