Cómo obtener fondos europeos para transformar el modelo de negocio de las pymes Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 13:25 h (CET)

Los fondos europeos Next Generation EU corresponden a un plan diseñado por la Unión Europea para la recuperación del continente, tras los daños sociales y económicos producidos a lo largo de su territorio a causa de la pandemia.

El fondo dispone de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 millones serán destinados a España. Estos serán entregados principalmente a las empresas para satisfacer sus necesidades de inversión y ayudar a su recuperación, desarrollo y crecimiento. Se capitalizarán a través de las administraciones públicas de los estados miembros.

Existen también fondos europeos dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 dotados con 1.074.300 millones de euros, cuantía que unida a los 750.000 millones del Next Generation, permitirá movilizar una financiación a los estados miembros sin precedentes de 1,8 billones. Destacan en educación (Erasmus+), en innovación (Horizonte) y en cultura (Europa creativa). Estos requieren ser presentados directamente en Bruselas y generalmente requieren el consorcio internacional de al menos tres paises.

Lamentablemente, muchas pymes no disponen de los recursos y la información para acceder a estos fondos. Sin embargo, la empresa Interim Manager Consulting puede marcar la diferencia aportando el capital humano necesario, la tecnología y la metodología para ayudar a las empresas.

Fondos europeos, una oportunidad para la inversión y el crecimiento corporativo Tras la pandemia por COVID-19, se generó una crisis importante a nivel económico y social, crisis que de hecho tuvo un mayor impacto en la pequeña y mediana empresa, llevando a algunas incluso a casi su desaparición. En vista de la situación, los dirigentes de la Unión Europea han puesto en marcha los fondos europeos, destinados fundamentalmente a impulsar nuevamente el desarrollo económico y la transformación de los modelos de negocio, principalmente de las pymes. Aun así, hoy en día, todavía es difícil, tanto para pymes como para emprendedores, tener acceso a los Fondos Europeos para financiar la transformación de sus negocios.

Esto, sumado a la poca información clara de la que disponen y a la poca presencia de personal interno con el talento adecuado, representa una barrera difícil de superar. Sin embargo, la firma Interim Manager Consulting es capaz de facilitar este proceso y permitir que accedan a los Fondos Europeos, mediante la figura del interim manager y la revisión del modelo de negocio.

Acceder a los fondos europeos ahora es mucho más fácil Interim Manager Consulting es una firma que posibilita a las pymes la posibilidad de contratar un directivo con más de 25 años de experiencia en la dirección ejecutiva empresarial, para que entre al proyecto, revise el modelo de negocio y ponga en marcha un plan para sacar el máximo provecho del mismo. Lo que hace el interim manager de esta compañía es hacer un diagnóstico previo del negocio, formar el talento, implementar tecnología, ordenar la información, aplicar metodologías innovadoras y tomar decisiones de forma efectiva. De esta manera, no solo se maximizan los resultados impulsando el crecimiento sostenible, sino que también se logra la confianza de socios, proveedores y empleados. Todo esto se establece en el Plan de Comunicación, en el que se define el cómo, el cuándo y de qué manera el interim manager va a realizar sus acciones para cumplir los objetivos planteados de forma estratégica, dependiendo de los recursos de los que disponga la empresa.

En este caso, la pyme contará con lo necesario para acceder a los Fondos Europeos y, así, garantizar el desarrollo, la sostenibilidad y crecimiento de su negocio.

Actualmente, Interim Manager Consulting se posiciona como un referente en España de la tecnología de gestión e inmersiva y del Interim Management, impulsando las ventas de sus clientes y mejorando la experiencia de usuario, para conseguir fondos europeos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estrategias de marketing online efectivas de la mano de Global Sellers La haloterapia trata y mejora los efectos de la rinitis alérgica Cómo obtener fondos europeos para transformar el modelo de negocio de las pymes Ortodoncia invisible con Invisalign® en la Clínica Dental Ahoa Imperio Clandestino celebra la apertura de su nueva tienda de ropa en Madrid