Genotipia TV, plataforma audiovisual sobre genética médica

lunes, 27 de junio de 2022, 17:57 h (CET)

Con el propósito de ofrecer un servicio especializado de información y educación sobre genética médica, la plataforma de comunicación y formación en genética aplicada a la salud Genotipia va dirigida a profesionales clínicos y sanitarios y estudiantes de Ciencias de la Salud.

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la relevancia de profundizar en distintas áreas de la salud, Genotipia surge como una alternativa para todos aquellos que desean profundizar en genética y genómica desde un espacio seguro, certificado y en cualquier momento del día. La plataforma cuenta con una metodología que se adapta al ritmo del usuario.

Genotipia TV, la plataforma multimedia de la genética Genotipia TV esuna plataforma audiovisual de genética aplicada a la salud para estudiantes y profesionales sanitarios. Dispone de una amplia biblioteca de contenido audiovisual con vídeos de diferentes áreas y campos de estudio genético y genómico, webinars con grandes personalidades internacionales, clases magistrales, casos clínicos y muchos otros contenidos.

Para acceder a los servicios de la plataforma existe la posibilidad de suscribirse mensual, trimestral o anualmente al canal.

Todos los contenidos están dirigidos a profesionales de España y Latinoamérica, por lo que el idioma y horarios no es impedimento para la formación. Asimismo, la metodología empleada por Genotipia TV se caracteriza por ser totalmente online, autónoma y con los profesionales más destacados del sector.

La plataforma de Genotipia TV cuenta con un amplio catálogo atractivo.

Oferta de cursos universitarios y especializados en genética clínica y genómica Genotipia se diferencia del resto del mercado por ofrecer cursos prácticos en genética clínica y genómica; estos se dividen en dos. Por un lado, los cursos universitarios, los cualessirven para que el estudiante cuando salga de la carrera y se quiera especializar en genética, obtenga un título de posgrado en genética médica. Además, también sirve para los profesionales que ya están trabajando y quieren actualizar sus conocimientos sobre genética clínica.

Por otro lado, los cursos especializados son cursos más económicos y cortos que están acreditados por el Sistema Nacional de Salud (otorgan créditos de formación continuada para los profesionales que se presentan a concursos, bolsas) y también son cursos más especializados de áreas en concreto (oncología, farmacogenética, epigenética, asesoramiento genético). Cada curso tiene una duración y material acorde a las necesidades formativas del estudiante, estos no tienen fecha de inicio ni fin dado que depende de la autonomía del estudiante.

Adquirir y especializarse en genética clínica y genómica a través de la plataforma de Genotipia es más fácil de lo que parece. El interesado puede consultar la página web para inscribirse de forma online. Cada curso está diseñado por expertos y cuenta con material dinámico acorde a la clase.



