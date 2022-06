Trasteros YoGuardo, una historia de crecimiento y pasión Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 05:02 h (CET) La cadena de trasteros YoGuardo es muy conocida en el área metropolitana de Barcelona y en la propia Barcelona. Esto no es un hecho casual, sino el resultado de años de trabajo, esfuerzo y sobre todo mucha pasión aplicada al mercado del alquiler de espacios de almacenaje tanto a empresas como a particulares. Resultaron claves para el nacimiento de la empresa la visión y experiencia en mercados inmobiliarios internacionales de su fundador y gerente, Camilo Pacheco La historia del Grupo YoGuardo comienza en 2015, cuando su fundador investigó el joven mercado del auto almacenaje en España y más concretamente en el área de Barcelona. Viendo que la norma general era un alto porcentaje de ocupación de los trasteros decidió dar el paso que lleva de un incipiente almacén de trasteros en Barcelona a una cadena de centros de trasteros.

Nace Trasteros YoGuardo Barcelona Eixample

Con un objetivo de cinco locales en cinco años, la historia del Grupo pasa por 2017, año en que nace el acuerdo que desemboca en la aparición de Trasteros YoGuardo Barcelona Sants-Badal.

Las premisas son sencillas: Ubicación céntrica, zona con alta densidad de población y un precio de alquiler de local inferior a 6€/m2 mensual.

Las reglas son claras, aunque ponerlo en marcha y que funcione ya es otra cosa muy distinta. Pero la dirección de la empresa es firme, tenaz y sobre todo implicada con pasión en todo el proceso de crecimiento del grupo y gestión regular de los centros.

No en vano se desplaza un alto grado decisional a las direcciones de los distintos centros del grupo, de las que emana a su vez hacia los empleados. Trasteros YoGuardo es una historia de éxito colectivo, con pasión aplicada desde todos los niveles del organigrama, incentivando la innovación y la participación de los empleados... Toda idea válida merece ser escuchada, como la máxima prioridad es siempre escuchar al cliente desde la empatía y la transparencia y trabajo hacia el cliente.

Paciencia, trabajo y mucho esfuerzo hacen funcionar todas estas premisas y orientación estratégica del Grupo YoGuardo.

Tras la apertura del segundo centro llega 2018 y los precios y competencia en Barcelona centro no han hecho más que subir. La mirada de los fundadores comienza a buscar más allá de los límites Besós-Llobregat y con la llegada de 2019 las cosas comienzan a ir rápido.

Es en 2019 cuando la estrategia de invertir en la periferia de Barcelona cristaliza en forma de dos naves de trasteros, primero se inaugura el centro de Sant Feliu de Llobregat: es un éxito inmediato y esto lleva a elevar al apuesta mediante la misma combinación de ideas, estrategia, nivel de riesgos aceptable y una gestión muy centrada en el cliente. Se inaugura el centro de Rubí y con este queda cubierta el área metropolitana del Llobregat, el sur de Barcelona queda complementado con el centro de Rubí más allá del límite natural que supone Collserola.

Mientras sucede todo esto llega la pandemia del covid-19 y con ella se ralentizan todos los mercados, pero Trasteros YoGuardo no quita el pie del acelerador y renueva su página web, logrando mejorar la entrada de nuevos clientes a los trasteros con los que la empresa ya cuenta.

Con el esfuerzo sostenido llega 2020 y Barcelona asiste a la apertura de un nuevo trastero urbano en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi: los Trasteros YoGuardo Barcelona Putxet ya son una realidad.

Entre idas y venidas de normativas, oleadas y vacunaciones masivas el Grupo YoGuardo alcanza un acuerdo en el que ya se estaba trabajando de vuelta en 2019. Siguiendo el eje marcado por Rubí, el Grupo YoGuardo alcanza la corona metropolitana exterior y cuenta con un almacén de trasteros de nueva construcción, en breve estará disponible el centro de Trasteros YoGuardo Terrassa.

¿Dónde está el límite? Ciertamente lejos, si se tienen en cuenta los planes de expansión del Grupo. Añade C. Pacheco:

-"Mientras el negocio sea rentable y podamos aplicar toda nuestra experiencia con pasión hacia el servicio y hacia nuestros clientes"

A la vez que el Grupo se expande prosigue la búsqueda de áreas de mejora para los centros de almacenaje ya operativos. Las apuestas del Grupo son claras y siempre orientadas hacia fuera, hacia el cliente. La experiencia de cliente es algo básico y así se propaga por todo el organigrama desde el liderazgo y pasión que transmiten el fundador y su equipo directivo.

Qué duda cabe que esta es y será una historia de éxito y crecimiento continuados.

Más detalles, contacto y alquiler de trasteros en la web del Grupo https://yoguardo.com/

