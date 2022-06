¿Cómo funcionan los servicios de aparcamiento que ofrece Car and Fly Garage en el aeropuerto de Barcelona? Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 13:46 h (CET)

Contratar un servicio de transporte para trasladar viajeros a cualquier aeropuerto tiende a ser caro, sobre todo porque sus instalaciones se encuentran alejadas del casco urbano de las ciudades. Esta situación implica movilizarse grandes distancias teniendo que pagar tarifas que, en ocasiones, se salen del presupuesto de los viajeros. Por otra parte, algunas personas contemplan la posibilidad de trasladarse en su coche personal, pero los altos precios del propio parking del aeropuerto les impide costearse el aparcamiento durante más de un par de horas.

Para proporcionar un alivio económico a los viajeros, la compañía familiar Car and Fly Garage, ubicada en Barcelona, le ofrece a los pasajeros que hacen uso del Aeropuerto del Prat Josep Tarradellas la posibilidad de recoger su vehículo directamente en el parking aeropuerto de Barcelona y redirigirlo a un garaje de su propiedad, todo ello a través de un servicio de valet.

Servicio de valet en el aeropuerto de Barcelona Los conductores que forman parte del staff de Car and Fly Garage se encargan de recoger el vehículo del viajero en las terminales 1 y 2 del aeropuerto para luego trasladarlo a un parking privado que cuenta con todas las medidas de seguridad y almacenamiento, para garantizar que el vehículo se encuentre bajo los mejores cuidados. Con este servicio, la compañía busca que el viajero no tenga que pagar elevadas tarifas de taxi o aparcamiento, ofreciendo precios cómodos y asequibles que dependen de la duración de su viaje.

Para solicitar el servicio, el cliente debe reservar el servicio a través de la página web de la compañía, una vez realizada la reserva le llegará un mail de confirmación. El día que vaya a viajar, el cliente debe avisar a Car and Fly Garage 15 minutos aproximadamente antes de llegar al aeropuerto, para que uno de sus conductores le estén esperando. En el momento de finalizar el viaje y volver al aeropuerto, el cliente debe comunicarse nuevamente con la compañía y solicitar la devolución del coche en cualquiera de las dos terminales anteriormente referenciadas.

Un servicio que ofrece tranquilidad y precios bajos Con este servicio de valet, las personas que desean viajar por negocios o vacaciones no necesitan recurrir a un taxi o a la disponibilidad de tiempo de algún amigo o familiar para que los lleve al aeropuerto. Únicamente deben ponerse en contacto con Car and Fly Garage y solicitar un conductor que se encargue de recoger y trasladar su vehículo personal a un parking con precios más bajos que los del Prat Barcelona. En ese sentido, esta compañía invita a todas las personas que tengan programado un viaje en los próximos meses, a que contemplen este servicio de valet como una alternativa de traslado cómoda y de bajo coste.



