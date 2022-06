¿Por qué Steve Jobs tuvo tanto éxito?, lo cuenta CEO Sphere Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 10:23 h (CET)

El posicionamiento de la marca es importante para cualquier emprendimiento en el mundo empresarial.

Destacar ante la competencia es mucho más viable cuando el público reconoce ampliamente una determinada marca. Sin embargo, en algunos casos, ese emprendimiento radica en una persona o figura particular, cuyas destrezas y cualidades son las que se requiere posicionar. Este fue el caso de Steve Jobs también, el fundador de Apple, una de las marcas más reconocibles en todo el mundo hoy en día.

En esto consiste la marca personal, un concepto que ayuda a estas personas a generar nuevas oportunidades en el mercado y, consecuentemente, alcanzar los objetivos económicos de su emprendimiento. Para construir y posicionar una marca de este tipo, se requieren algunas herramientas, conocimientos y habilidades que pueden llevar mucho tiempo y recursos en desarrollar, pero que son mucho más accesibles a través de CEO Sphere.

La marca personal y las estrategias de marketing La marca personal puede ser una herramienta útil para cualquier empresa, pero es especialmente importante para artistas, diseñadores gráficos o multimedia, empresarios influyentes o casos donde la persona misma es el concepto que se quiere posicionar como una marca, dentro de la cual se sintetizan las fortalezas, identidad y cualidades de la figura en la que esta se basa.

Para posicionar una marca personal, se debe gestionar y proyectar la imagen que más conviene destacar ante el público. Por tal motivo, su elaboración no se puede dejar al azar y se requiere de una estrategia efectiva para moldear esa imagen que se construye alrededor de la persona, proyectándola adecuadamente hacia el público objetivo. Es ahí donde CEO Sphere juega un papel fundamental, a través de los recursos, herramientas y mecanismos formativos que ofrecen a los emprendedores, para que puedan posicionar su marca personal en el mercado a través de las tecnologías digitales.

Herramientas para tener éxito en el posicionamiento de una marca personal CEO Sphere es un espacio ideal para aprender a desarrollar una marca personal. Creado por emprendedores para emprendedores, este centro formativo en marketing y branding ayuda a todo tipo de profesionales a desarrollar su marca personal, y a posicionarla en el mercado a través de los mejores recursos digitales en este ámbito.

Sus fundadores, Alek Angelov y Robbie Murray, son un notable ejemplo de desarrollo y posicionamiento en marca personal, cuyas habilidades se traducen no solo en su extenso y profundo perfil profesional en el mundo empresarial, sino también en un notable crecimiento acelerado de su presencia en la esfera digital, a través de redes sociales como Instagram y TikTok. Los dos expertos en Marketing Digital, ya tienen más de 300.000 seguidores en total, todo conseguido en poco más de un año.

Estas habilidades confluyen en sus contenidos y recursos formativos, a través de los cuales ayudan a los emprendedores a crear una marca personal exitosa y a controlar diversos conocimientos y habilidades en el mundo empresarial que, muchas veces, requieren años de estudio, junto con altas inversiones económicas para su dominio, pero que, en este centro de formación, se vuelven mucho más accesibles para los emprendedores digitales de hoy en día.

Las personas que quieran aprender más sobre su trabajo de forma gratuita, pueden seguirlos en Instagram bajo los nombres de @alek.octopus y @therobbiemurray, para contenido diario de marketing y desarrollo de marcas personales.



