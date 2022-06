¿Qué intereses tienen y cómo funcionan las tarjetas revolving?, por Dual Asociados Emprendedores de Hoy

domingo, 26 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Las tarjetas revolving permiten financiar compras y obtener dinero en efectivo al instante.

Se pagan a plazos y, en apariencia, cuentan con el beneficio de que cada usuario decide cuánto quiere abonar periódicamente. En la práctica, someten quienes las han utilizado a cargar con deudas que no terminan nunca, ya que funcionan bajo un sistema de intereses altísimos. De hecho, el TAE (Tasa Anual Equivalente) puede ser superior al 25 %.

Según los especialistas de Dual Asociados, la única manera de dejar de sumar intereses y acabar con la deuda es cancelando el contrato. Es más, la empresa cuenta con un equipo de abogados y procuradores expertos en reclamaciones de tarjetas revolving. Cuando este procedimiento es exitoso, lo que sucede en un 98 % de los casos, es que es posible recuperar el dinero pagado de más.

¿Las tarjetas revolving son ilegales? Estas tarjetas funcionan, más que como una tarjeta de crédito común, como una pequeña línea de crédito a la que se le aplican intereses abusivos que son muchos más altos que los que cobra, por ejemplo, un banco. De esta manera, a pesar de que las cuotas mensuales suelen ser bajas, las deudas se alargan indefinidamente. Actualmente, los contratos de este tipo de tarjetas son ilegales, aunque todavía quedan muchas en circulación.

Para saber si una tarjeta es o no revolving es posible consultar a Dual Asociados o bien, acudir a los recibos mensuales y buscar el tipo de interés que la entidad financiera correspondiente aplica. Cuando el TAE, que también puede figurar en el contrato, es superior o está en torno al 25 %, la tarjeta es revolving.

Para iniciar una reclamación Dual Asociados requiere el envío de la documentación necesaria, lo cual puede hacerse para mayor comodidad por WhatsApp o correo electrónico. A día de hoy, todos los usuarios de este tipo de productos financieros pueden iniciar un proceso legal primero para cancelar el contrato y luego para recuperar el dinero pagado debido a los intereses abusivos.

Con Dual Asociados es posible recuperar el dinero Dual Asociados realiza un estudio de viabilidad de cada caso de manera gratuita y sin ningún tipo de compromiso. Después, el equipo de expertos en derecho bancario de la empresa se encarga de negociar un acuerdo extrajudicial con la entidad emisora de la tarjeta. El objetivo es recuperar el dinero cuanto antes y anular la deuda. El alcance de la firma es nacional, por lo que resulta posible iniciar un proceso de reclamación en cualquier punto de España.

A través de los servicios de Dual Asociados es posible iniciar una reclamación para recuperar el dinero perdido fruto del abuso financiero que supone el funcionamiento de las tarjetas revolving.



