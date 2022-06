La importancia de la psicología en la salud mental de una persona, por la psicóloga Cristina López Emprendedores de Hoy

domingo, 26 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Existen situaciones desafortunadas en la infancia y en la adolescencia que derivan en bloqueos emocionales, siendo muy directa la relación que existe entre una buena salud integral y la psicología. En relación con esto, la psicóloga Cristina López ofrece terapia de diferentes niveles para plantear soluciones estratégicas a problemas del presente y del pasado.

¿Es necesaria la terapia? En los últimos años, se ha resaltado la importancia de la terapia psicológica, ya que un experto es la única persona capaz de analizar desde otra perspectiva los problemas y proporcionar las herramientas necesarias para solucionarlos de la mejor manera. En este sentido, la atención a la salud mental ayuda a explorar todos los aspectos de la infancia que se relacionan directamente con los padres y el entorno, algo que en caso de no tratarse adecuadamente, podría llevar a experimentar problemas en la adolescencia y la adultez.

Si bien la terapia es una necesidad que tienen todas las personas, es necesario asistir cuando se desarrollan obstáculos en las relaciones de pareja o familia, también cuando los niños disminuyen su rendimiento escolar, presentan fobias y actitudes que afectan el ambiente social. No obstante, la psicóloga Cristina López se enfoca en ofrecer un tratamiento personalizado y cercano a las necesidades de cada persona, ya que trabaja para crear un lugar seguro para el paciente y que de esta manera, logre depositar toda su confianza en el proceso.

Tratamientos para mejorar la salud mental efectivos Muchas veces, un mal tratamiento de la salud mental se manifiesta mediante diferentes signos exteriores que son un problema en muchos aspectos de la vida. Para estos casos, la psicóloga experta Cristina López ofrece atención personalizada en la Comunidad de Madrid, abordando cada caso desde los diferentes niveles personales. Inicialmente, ofrece sus servicios para niños y adolescentes que presentan dificultades en su entorno académico como los síntomas del TDAH, dislexia o agresividad, también problemas alimenticios y demás afecciones relacionadas con esta edad. Con respecto a los adultos, trabaja directamente la ansiedad, estrés, causa de adicciones o desmotivación en general, de la misma forma, se puede programar una terapia exclusiva para la relación de pareja para aprender a solucionar complicaciones en el ámbito sexual o en la solución de conflictos que afectan a la interacción en el entorno familiar.

Independientemente de la edad de los pacientes, la psicología es una rama de la salud emocional que se encarga del crecimiento personal y de la solución consciente de los conflictos mentales. Para todos ellos, la psicóloga Cristina López dispone de un sitio web en el que detalla toda la información de sus tratamientos, así como de su experiencia en el entorno de la salud mental.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.