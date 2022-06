Software ERP para empresas industriales, de la mano de Overtel Emprendedores de Hoy

El software ERP es un sistema que permite centralizar todos los procesos y funciones de una empresa industrial, proporcionando una visión amplia de la organización. Su objetivo es mantener a todos los departamentos integrados, sin que exista una duplicidad de datos ni información. Por lo tanto, con el fin de mejorar el funcionamiento de la compañía, es necesario que estas automaticen sus procesos, para prestar calidad en sus productos o servicios.

En este sentido, para tener acceso a soluciones tecnológicas de alto nivel y poder dar el paso a la industria 4.0, lo recomendable es implementar un software para empresas industriales desde donde sea posible centralizar y gestionar todas las funciones que sean necesarias para la compañía, lo cual conlleva, a su vez, a reducir costes y aumento de la eficiencia. En Overtel, son especialistas en implantar sistemas ERP para el sector industrial.

Las soluciones que pone al servicio de las empresas el software ERP Este sistema de información único se caracteriza por su capacidad para centralizar de forma segura toda la funcionalidad e integración de equipos, productos y procesos necesarios para gestionar una compañía industrial. Todo se encuentra en un mismo sistema; fabricación y proyectos; gestión desde la información inicial de los proyectos, integración de estos y control. Asimismo, gestiona los procesos administrativos y su integración con otras áreas de la empresa, genera información actual, perspectivas del negocio y facilita los informes necesarios. A su vez, controla y registra todos los movimientos y operaciones, incluyendo el almacenamiento.

Gracias al software ERP para empresas industriales, se facilita la toma de decisiones oportunas y automatizan las órdenes de fabricación. Este software puede implementarse en cualquier empresa del sector industrial, ya que sus módulos son adaptables y escalables por tamaño, a las necesidades de cada compañía en particular. Se trata de un sistema de planificación de recursos empresariales, que centraliza los procesos y funciones de cualquier empresa para lograr su gestión global.

Ventajas de la instalación de un software ERP en las grandes industrias Al ser una solución tecnológica de alto nivel, se reduce el porcentaje de errores humanos comúnmente observados, ya que no hay tareas cotidianas para realizar. Asimismo, se logra mayor fluidez en la comunicación entre los diferentes departamentos de las empresas, lo que agiliza los trámites y da mayor coordinación en todos los niveles.

La toma de decisiones se realiza de manera segura, porque la información se centraliza en una base de datos que permite predecir y establecer las acciones más convenientes y oportunas para las empresas. Existe mayor integración entre los clientes y proveedores, lo cual concede el ajuste de la producción de la empresa, en función de las necesidades específicas del sector.



