Helena Gallardo y Jordi Clotet publican un libro sobre el Método Nexitum y el personal shopper inmobiliario

sábado, 25 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque la compra de una vivienda, sea para habitarla o como fuente de ingreso, genera ilusión en los compradores, las dinámicas del mercado inmobiliario pueden resultar abrumadoras al materializar el sueño de adquirir casa propia.

La publicidad invasiva de algunas inmobiliarias, las dudas respecto a las viabilidades de las operaciones, los vicios ocultos de las viviendas, los gastos imprevistos y las condiciones de la negociación, entre otras dificultades, componen el panorama cotidiano del mercado inmobiliario actual y no manejarlas con destreza genera inconvenientes que obstaculizan cualquier negociación.

Teniendo en cuenta este contexto, los expertos inmobiliarios Helena Gallardo y Jordi Clotet compilaron en un libro los aspectos más importantes para tener en cuenta al momento de comprar una vivienda. Esta publicación expone una técnica que los autores denominan Método Nexitum, con la cual se espera amenizar y agilizar todo el proceso de negociación al adquirir cualquier inmueble, acompañándose de un personal shopper inmobiliario.

Una técnica que piensa en el comprador Este método pretende que el comprador entienda sus motivaciones personales, localice las mejores ofertas del mercado, analice y negocie las hipotecas de diferentes entidades y se relacione de una manera más cercana con los propietarios. Nexitum recomienda asesorarse de la mano de una persona que se concentre en estudiar al detalle el mercado inmobiliario, con el fin de ayudar al comprador a tomar decisiones bien informadas y tranquilas, en lo que respecta a la adquisición de su vivienda.

Este asesor es conocido en el sector como personal shopper. Se trata de un experto que actúa en servicio del comprador y acompaña durante todo el proceso. Esta figura es reconocida en Europa y Estados Unidos como un agente catalizador en el mercado inmobiliario y en España está comenzando a tomar fuerza. El personal shopper no actua solo, sino que se acompaña de un grupo de profesionales especializados: técnicos, arquitectos, abogados y expertos financieros, quienes trabajan articuladamente para ofrecer al comprador una asesoría precisa que le permita adquirir la casa de sus sueños sin gastar de más.

Beneficios y servicios del personal shopper De acuerdo con Gallardo y Clotet, las personas que están asesoradas por un personal shopper inmobiliario obtienen un porcentaje considerable de ahorro en precio y costes de trámite. Además, reducen su tiempo de adquisición del inmueble a 9 semanas frente a los 8 meses que gastaban para concretar cualquier negociación.

El libro publicado por estos dos expertos no solamente ofrece herramientas a los particulares para tomar decisiones asertivas a la hora de comprar, sino que también introduce a los especialistas inmobiliarios en el mundo del personal shopper, con el objetivo de formar a profesionales en esta alternativa de trabajo dentro del sector. Aquellos interesados en conocer más sobre el Método Nexitum o en contratar a un personal shopper inmobiliario solo deben consultar la página web del proyecto y ponerse en contacto con alguno de sus asesores.



