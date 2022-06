Sinopsis del 1er Simposio Internacional de Ortodoncia de la IOF Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 14:02 h (CET) Del 3 al 5 de junio, el 1er Simposio Internacional de Ortodoncia de la IOF organizado por la Fundación Internacional de Ortodoncia (IOF) se transmitió en vivo por Internet. Médicos de más de 80 países participaron en la conferencia y fue seguida por más de 160.000 personas en línea El Profesor Ravindra Nanda, redactor jefe de "Progress in Orthodontics" y Profesor Adjunto del Instituto Forsyth, una autoridad en la Industria de la ortodoncia, explicó que la IOF invita a expertos de todo el mundo a dar conferencias y compartir ideas académicas y experiencia clínica, que es lo que considera que más necesita la Industria. También instó a los ortodoncistas a ser muy cautelosos con la innovación de conceptos, la innovación tecnológica y los nuevos productos.

El Profesor Zhihe Zhao, Presidente del Comité de Profesores de la Escuela y Hospital de Estomatología de China Occidental de la Universidad de Sichuan, planteó el enorme reto que se enfrenta la industria: la escasez de ortodoncistas profesionales. Cree que el desarrollo y la promoción de la formación de médicos jóvenes es una de las tareas cruciales de la IOF en la próxima década que requiere una conexión perfecta entre academia, clínica, investigación científica y estándares de la industria.

"La innovación es la tendencia dominante en el mundo actual, pero no es el objetivo final", dijo el Dr. Theodore Eliades, Profesor y Director del Departamento de Ortodoncia y Odontología Pediátrica de la Universidad de Zúrich y Director del Instituto de Biología Oral del Centro de Medicina Dental. Afirmó que una evaluación crítica de la nueva evidencia es el elemento clave en el progreso de la innovación. Sugirió que los datos científicos y los datos clínicos deben combinarse completamente en la investigación para garantizar la fiabilidad y viabilidad de los resultados innovadores. Mencionó que muchos investigadores innovadores a menudo se enfrentan a una escasez de fondos para la investigación. El programa de becas de investigación de la IOF pretende llenar este vacío.

El Profesor Eliades está convencido de que también es muy importante promover la colaboración internacional. Sugirió que la integración de expertos de diferentes disciplinas es también una forma importante de avanzar la industria de la ortodoncia, como biólogos, químicos, ingenieros biomecánicos y epidemiólogos, entre otros.

El Profesor Bin Cai, médico jefe del Departamento de Ortodoncia del Hospital de Estomatología Afiliado a la Universidad Sun Yat-sen, considera que es necesario que la IOF proporcione material educativo y formación de alto nivel accesible para todos los médicos. Innovación en la tradición y herencia en la innovación: esta es exactamente la intención original del 1er Simposio Internacional de Ortodoncia de la IOF.

IOF (International Orthodontics Foundation) es una organización académica internacional de ortodoncia y áreas relacionadas, co-fundado por el CareCapital Group y eminentes ortodoncistas de todo el mundo, centrándose en mejorar la atención al paciente brindando educación y formación integrales de calidad, becas de investigaciones innovadoras y clínicas, y proporcionando una red internacional a los profesionales para el aprendizaje permanente en ortodoncia y campos relacionados.

Fundado en 2015, CareCapital Group es un grupo de inversión y operación en numerosos negocios en los segmentos ascendente, intermedio y descendente de la industria dental mundial. Tiene operaciones e inversiones estratégicas en alrededor de 50 empresas dentales, que comprenden Asia, América del Norte, Europa y otras regiones importantes del mundo.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.