Siete consejos de seguridad para tu vivienda durante las vacaciones de verano

La temporada de las vacaciones ya llegó. Toca olvidarnos de todo lo demás, pero con responsabilidad porque una casa segura es una tranquilidad en los días de descanso. El verano es una época de alto riesgo de robos a viviendas: dejamos la casa o el piso vacíos durante varios días, y es evidente para los que quieren entrar sin permiso. Nos arriesgamos a llevarnos una desagradable sorpresa al llegar si no tomamos medidas de seguridad suficientes para el hogar.

Lo más intuitivo es reforzar las puertas y ventanas, pero no siempre es suficiente. Parte del modus operandi de los asaltos a viviendas es evitar las casas que tengan vigilancia o sea evidente que hay gente allí constantemente. De hecho, la mayoría de robos ocurren en casas cuando no hay nadie y no hay un sistema de seguridad.

Los ladrones buscan hacerlo del modo más fácil y rápido porque es lo que les da el mayor margen de éxito. Por lo tanto, deberíamos dividir las medidas de seguridad en dos categorías: hacer creer que la casa está ocupada y reforzar la seguridad todo lo posible.

Hay movimiento en casa

La idea es hacer ver que constantemente hay gente allí, aunque esto no sea una realidad. Aquí necesitarás algo de ayuda externa, aunque hay un truco para simular tu rutina y engañar para hacer ver que estás allí.

1. No dejar la casa nunca sola. Es la solución más eficaz porque los ladrones verán que constantemente hay movimiento. Le puedes pedir a un familiar o amigo cercano que se quede en casa mientras vas de vacaciones, o que al menos se pase por allá varias veces a la semana. 2. Dejar luz y ruido en casa. Podría ser que la misma persona que se está quedando suba y baje las persianas a lo largo del día, que deje la radio encendida unas horas y vacíe el buzón para que no se acumule el correo. 3. Instalar temporizadores. En las luces, la radio y la tele para que se pongan en marcha a determinadas horas del día, tal como lo harías en tu rutina estando allí.

También puedes aplicar otros trucos como contratar a alguien para que corte el césped con frecuencia, y limpiar la piscina cada semana. Incluso es buena idea dejarle la vivienda a algunos familiares si quieren hacer una reunión allí y te vas durante varias semanas, ya que será una forma de mostrar que hay bastante actividad.

Que se note toda la seguridad

Más que solo instalar un sistema de seguridad avanzado, hay que buscar uno que se note para los ladrones. Es una forma de disuadirlos porque violar la seguridad es demasiado difícil y toma un tiempo que quizás no tengas. Además, es demasiado el riesgo de fallar a cambio de ni siquiera poder entrar.

1. Instalar un sistema de vigilancia. Tiene que ser visible porque ya esto va a evitar la mayoría de los intentos. Puedes colocar sensores de movimiento en las cercanías, y hasta una alarma sonora que envíe un aviso a tu móvil. 2. Reforzar las ventanas. Es una de las entradas para los ladrones porque son más fáciles de evadir. Instalar cerrojos, aunque también podrías colocar justo enfrente una alarma que se active con el peso. 3. Fijarse en las puertas. Las principales deberían ser resistentes para que no se puedan romper. Además, viene bien contratar a un cerrajero Alicante para instalar cerraduras antirrobo y pasar la llave cuando no estés en casa. 4. Tener un perro guardián. Si no te vas a llevar a tu mascota de viaje, la podrías dejar allí un par de días porque se pueden cuidar solo en ese tiempo. Deja suficiente comida y agua, y pide a alguien que le eche un ojo. Sin embargo, esto no es posible si vas a viajar con frecuencia o durante más tiempo.

Investiga un poco sobre el sistema de seguridad que te gustaría instalar porque hay muchos en el mercado. Algunos envían imagen en tiempo real de las cámaras a tu móvil, y la app tiene un botón para llamar a las autoridades cuando lo pulses. Por otro lado, no es recomendable dejar al perro porque son animales que se sienten solos, aunque es una opción si no puedes llevártelo contigo de todas formas.