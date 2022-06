El máster de Blockchain School for Management que prepara a los profesionales del derecho para los procesos de transformación digital Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 12:56 h (CET)

Existen diversas instituciones educativas que están preparando a sus estudiantes para afrontar, desde una perspectiva jurídica, los diferentes retos que plantean los proyectos de transformación digital a día de hoy. Con este fin, la escuela de negocios 100 % online BSM Blockchain School for Management incluye en su programación formativa el curso Experto Legal en Transformación Digital, Industria 4.0 y Blockchain, que tiene como objetivo enseñar a los alumnos el uso de las herramientas tecnológicas apropiadas para desenvolverse con soltura en el mundo de la Industria 4.0 o de la Cuarta Revolución Industrial, una tendencia que se basa en una automatización más efectiva de los procesos empresariales.

Características del programa Experto Legal en Transformación Digital, Industria 4.0 y Blockchain Este curso tiene una duración de 228 horas, con 78 horas lectivas. Para realizarlo, se sugiere que los estudiantes dispongan de la licenciatura o grado de derecho, o que por lo menos hayan cursado el tercer curso del grado de derecho.

Este programa académico se ofrece en dos modalidades. Una de ellas es la modalidad Live Streaming, donde el alumno y el docente interactúan en directo por medio de una videoconferencia. Posteriormente, estas grabaciones se publican en el campus virtual junto a otros recursos pedagógicos que pueda requerir el alumno. La fecha de inicio de esta modalidad es el próximo 17 de octubre y la formación finalizará el 20 de marzo de 2023.

La otra es la modalidad Online, donde los estudiantes podrán acceder a las sesiones y resolver inquietudes a través del correo electrónico o solicitando una videollamada con el profesor. Esta modalidad tiene una duración de 5 meses y los horarios son flexibles, igual que la fecha de inicio.

Otros datos importantes sobre el programa BSM Blockchain School for Management ofrece un programa de becas para tener la opción de acceder al programa Experto Legal en Transformación Digital, Industria 4.0 y Blockchain, además, este también puede ser bonificable por medio de la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). El aprendizaje va dirigido a abogados, miembros de la Administración Pública, profesores y compliance officers o directores de cumplimiento normativo de las organizaciones.

Otro de los objetivos relevantes de este programa es introducir a los alumnos en la programación y el diseño de Smart Contracts, programas informáticos que permiten convenir acuerdos entre dos partes. Además, durante esta formación, se estudiarán las bases de la programación en lenguaje Phyton.

En definitiva, para aprender más sobre las consideraciones jurídicas a tener en cuenta para proyectos propios de la Industria 4.0, es recomendable formarse en programas como Experto Legal en Transformación Digital, Industria 4.0 y Blockchain, un curso ofrecido por BSM Blockchain School for Management que tiene como fin preparar a los profesionales en procesos de conversión digital.



