Bienestar emocional con el catering y la organización integral de Manila Alba Martínez de Irujo

jueves, 23 de junio de 2022, 09:06 h (CET) Los días más especiales de cualquier persona serán únicos gracias a este proyecto de una emprendedora joven, que ha puesto toda su profesionalidad, ilusión y pasión, fruto de una historia de tradición familiar, para dar vida a un servicio de catering, organización de eventos de alta cocina y decoración a medida. Manila ayuda a generar las mejores emociones organizando eventos irrepetibles; algo que ya han comprobado personalidades como la cantante Ana Guerra o el maquillador Sandro Nonna, entre otras Manila Alba Martínez de Irujo focaliza su actividad en ofrecer servicios de catering y restauración, además de englobar otras tareas, tales como la organización y decoración de eventos de alta cocina, especialmente de empresas y bodas, aunque también se encarga de preparar bautizos, comuniones o cumpleaños especiales. Y todo ello siguiendo una estrategia integral, ocupándose, de manera global, de cada detalle de la celebración, evitando así toda preocupación a los protagonistas del día, si ellos así lo desean.

El pasado 20 de abril de 2022, nació Manila en Madrid de manera oficial y con un evento de presentación de alta categoría. La celebración se saldó con la máxima afluencia de público, gracias a la intachable profesionalidad del equipo de catering y organización de eventos de Manila y a la imprescindible colaboración de proveedores como Crazy love shots, para inmortalizar momentos; y Cashmere y Floreale, a quienes se les confió la decoración de interiores de la zona habilitada para ello en Espacio Ventas, entre otros colaboradores.

Personalidades como la cantante Ana Guerra, el maquillador Sandro Nonna, la estilista Victoria Nogales, el grupo de música Víctor Elías, Ana María Aldón y José Ortega Cano, pudieron disfrutar de un viaje sensorial y gastronómico organizado bajo las premisas de exclusividad, compromiso y profesionalidad con las que trabaja Manila. Todo comenzó con una copa de champán de bienvenida para los invitados, que fue sólo el inicio de un evento de cóctel que contó con diferentes shows cooking de comidas típicas de distintas partes del mundo, rincón chill out, música para amenizar la celebración e innumerables sorpresas que hicieron las delicias de todos los asistentes.

Tanto es así que, en su corto tiempo de vida, Manila ya ha cerrado fechas para dos bodas, algún evento corporativo y fiestas privadas de cumpleaños y aniversario, la mayoría de ellas en Madrid. Y, aunque el desarrollo inicial haya tenido lugar en el ámbito geográfico madrileño, la versatilidad de Manila y su proyecto de expansión, hacen que pueda prestar servicios en cualquier punto de España.

Esta empresa de catering y organización de eventos prepara las celebraciones con un estilo y elegancia acorde con la personalidad de sus clientes, llevando a los invitados a un viaje que trasciende los límites de la imaginación, encargándose de gestionar hasta el último detalle y planificando todas las eventualidades. Cuestiones que los protagonistas del evento podrán elegir por módulos, sin el compromiso de tener que optar por paquetes herméticos. Y es que Manila personaliza cada celebración, para que sus clientes se liberen de todo esfuerzo e incertidumbre y se encarguen, únicamente, de disfrutar de una fiesta irrepetible.

Para todo ello, entre otras muchas herramientas, Manila pone a disposición de sus clientes de cada evento una App creada exprofeso para su celebración, en la que se observan secciones visibles para los organizadores y los protagonistas de la fiesta y otras, dirigidas a sus invitados. De este modo, sus clientes podrán consultar el presupuesto de cualquier cambio de menú y otros detalles a golpe de click, incluso en horarios que se encuentren fuera de los habituales de atención al cliente.

Los profesionales de Manila tienen como principal objetivo la plena satisfacción de las personas que confían en ellos, para lo cual es decisiva la alta calidad de sus platos, basados en comidas con los aportes nutricionales más saludables, acorde con estándares de calidad y salud, y un diseño pensado al detalle, y su factor principal: el equipo humano. Hasta el momento, la plantilla está compuesta por Manu Canto, jefe de cocina y responsable del éxito culinario de Manila, con una extensa formación y experiencia culinaria y hostelera; cinco chefs; un equipo de camareros y camareras que demuestran su elevada profesionalidad; y los fundadores y CEO de Manila, Juan Velázquez Randado y Alba Martínez de Irujo.

Alba, además, es directora y responsable del catering en Madrid. Su formación en organización de eventos, comunicación y marketing, complementada con la especialidad de wedding planner; junto con su inspiración personal e ilusión, han hecho que haya dado a luz, tras un periodo de gestación de más de un año, a un proyecto en el que están muy presentes sus valores, los eventos y su vocación por la gastronomía, una cuestión de tradición familiar muy especial.

“Manila ha vuelto a enamorarme de la vida y de mí misma y yo espero que a vosotros os enamoren su cocina y sus eventos. Manila es capaz de hacerte revivir un recuerdo feliz o incluso alcanzar ese sueño que llevas tiempo esperando que se haga realidad. Manila es compartir, vivir, celebrar y disfrutar y estamos deseando contar con vuestra compañía”, asegura Alba Martínez de Irujo, CEO y fundadora de Manila.

