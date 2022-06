Gescobar Assessors i Consultors, asesoría en tributación de criptomonedas Emprendedores de Hoy

En noviembre de 2021, las criptomonedas representaban el 41 % de la capitalización total del mercado, según cifras presentadas por Statista.

Estos números han generado la confianza necesaria a los inversores para dinamizar su capital a través de esta moneda digital, aumentando así el número de personas que buscan beneficios con los movimientos de este activo en la bolsa. Sin embargo, al tratarse de una divisa relativamente nueva, su normativa tributaria sigue siendo desconocida para las personas que negocian con ella.

En España, el uso de esta moneda aún no está generalizado y, por consiguiente, el conocimiento sobre sus obligaciones tributarias tampoco. Esta situación incrementa el riesgo de evasión y complica la situación fiscal de inversores y usuarios. Por este motivo, la firma Gescobar Assessors i Consultors, especializada en fiscalidad y legalidad internacional, ofrece un completo plan de asesoría para mantener en regla las criptomonedas Hacienda.

Usos e impuestos de las criptomonedas en España La tributación de este activo depende, necesariamente, de su uso. En el caso de los traders, la tributación solo aparece en el momento de la venta de la moneda. Es aquí cuando el trader debe notificar las ganancias generadas por las criptomonedas a Hacienda. Por otra parte, cuando la criptomoneda se utiliza dentro de un proceso de minería de datos, la persona debe declarar esta labor en el IRPF. Sobre todo, porque la minería se considera una actividad económica y es objeto de obligación tributaria.

Los principales impuestos con los que se gravan las criptomonedas son el IVA y el IRPF, pero también están sujetas al impuesto de patrimonio. Por eso, deben incluirse en el Modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero. Esto último solo se aplica a transacciones que superen los 50.000 euros, tal y como lo estipula la Ley Antifraude aprobada del 9 de julio de 2021.

Plan de asesoría Para que los inversores y contribuyentes reconozcan las obligaciones tributarias que deben asumir al realizar transacciones con criptomonedas, pueden contratar un servicio especializado en la tributación de este tipo de activo. Gescobar Assessors i Consultors ofrece un plan completo de asesoría que incluye un análisis particular de cada caso, la confección y presentación de los formatos de declaración y la regularización del activo para evitar multas o inspecciones de Hacienda.

Por estos motivos, Gescobar Assessors i Consultors invita a todos los inversores y usuarios de criptomonedas a que contacten con alguno de sus asesores. Ellos pueden ayudar en todo lo necesario para mantener la situación fiscal en regla ante las entidades nacionales e internacionales competentes.



