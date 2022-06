Cómo vender relojes y joyas de forma fácil y segura Emprendedores de Hoy

En el último año, un gran número de personas ha decidido vender sus joyas o relojes de alta gama con el interés de adquirir mayor liquidez, ya sea para invertir en otros activos, para sobrellevar con mayor holgura alguna dificultad financiera o simplemente porque desean renovar sus accesorios. Al tratarse de objetos de lujo, sus canales de venta se limitan con el fin de evitar daños que comprometan la integridad de la pieza o que incluso pongan en riesgo su seguridad.

Por este motivo, la empresa de compra de relojes y joyas de lujo Bonhill Group se ha propuesto que el hecho de vender relojes o vender joyas sea una experiencia tan gratificante como pudo serlo comprarlas, brindando precios competitivos de mercado.

Procesos de venta cimentados en la confianza La misión de esta compañía es la de construir una experiencia de venta única basada en la confianza. Además, como esta empresa cuenta con su propio canal de distribución y no trabaja con ningún tipo de intermediario, puede ofrecer a todos aquellos que deseen vender su reloj o sus joyas a los precios más altos que se manejan en el mercado.

Asimismo, garantiza una transacción completamente transparente desde el primer momento en el que se concreta cualquier negociación, con la cual puede realizar pagos de manera inmediata, después de formalizarse la venta de la pieza.

En Bonhill, están dispuestos a asesorar a sus clientes en todo el proceso de venta de cualquier joya o reloj, buscando que obtengan la máxima valoración de su pieza a partir de una excelente atención. Todos sus asesores cuentan con un certificado internacional expedido por el Gemological Institute of America (GIA), lo cual garantiza su profesionalidad y conocimiento para elaborar cualquier plan de valoración.

Canales y tiendas especializadas para la venta El canal de distribución de esta compañía se compone de más de 180 tiendas en Estados Unidos y una larga lista de coleccionistas privados, garantizando una comercialización justa que promete generar las ganancias que el cliente espera con la venta de cualquiera de sus accesorios de lujo.

Esta compañía cuenta con más de un siglo de experiencia en la fabricación de piezas de orfebrería y con más de 35 años de trayectoria en la compra y venta de relojes y joyas de algunas de las mejores marcas del mundo. Su amplia experiencia le ha permitido posicionarse como una de las mejores compañías del sector, generando la confianza necesaria para que sus clientes comercialicen los accesorios con los que desean generar algún tipo de ingreso. Por este motivo, la empresa invita a todos los interesados en vender oro, relojes o joyas a que les contacten siguiendo los canales de comunicación que tiene dispuestos para tal fin con el objetivo de que cualquiera de sus asesores valore y determine el precio con el que puede venderse la pieza en cualquier lugar del mundo.



