Fraude en los juegos de azar en línea: todo lo que debes saber

miércoles, 22 de junio de 2022, 08:23 h (CET)

¿Tienes preguntas sobre el fraude en los juegos de azar en línea que no te atrevías a hacer? Estás en el lugar correcto. En este artículo, veremos los fundamentos del engaño, cómo afecta a los negocios y cómo protegerse con las últimas soluciones.

¿Qué es el fraude en el juego online?

El fraude en el juego se produce cuando los ciberdelincuentes intentan defraudar o engañar a un casino/casa de apuestas en línea sin implicar directamente al propio jugador. Estas estafas se producen cuando los estafadores intentan manipular un sitio de juego en línea o utilizarlo para obtener beneficios económicos.

El fraude en las apuestas es el concepto de explotar un aspecto del negocio de un operador de juegos online…

Los tipos más comunes de estafas en el juego online

Aunque los estafadores no dejan de idear nuevas formas creativas de explotar el sistema, hay una serie de ataques comunes a los que hay que prestar atención.

Fraude por multicuenta : es la piedra angular sobre la que se construyen muchos ataques al juego. Los estafadores crean docenas o cientos de cuentas utilizando credenciales falsas para inclinar la balanza a su favor en Internet. Por ejemplo, pueden utilizarlo para:

: es la piedra angular sobre la que se construyen muchos ataques al juego. Los estafadores crean docenas o cientos de cuentas utilizando credenciales falsas para inclinar la balanza a su favor en Internet. Por ejemplo, pueden utilizarlo para: Abuso de bonos : numerosas cuentas falsas se benefician de nuevos bonos de registro, cupones y otras ofertas atractivas. Aunque estas promociones son una buena forma de atraer a nuevos jugadores, pueden llevar rápidamente a su plataforma a tener pérdidas si regala demasiadas.

: numerosas cuentas falsas se benefician de nuevos bonos de registro, cupones y otras ofertas atractivas. Aunque estas promociones son una buena forma de atraer a nuevos jugadores, pueden llevar rápidamente a su plataforma a tener pérdidas si regala demasiadas. Gnoming : Nuevamente usando múltiples cuentas para ayudar a un jugador a ganar. Otras cuentas se utilizan para perder intencionadamente y así poder apropiarse de todas las ganancias y bonificaciones asociadas.

: Nuevamente usando múltiples cuentas para ayudar a un jugador a ganar. Otras cuentas se utilizan para perder intencionadamente y así poder apropiarse de todas las ganancias y bonificaciones asociadas. Cambiar las fichas: Esta es una práctica común en la mesa de póquer. Al igual que con Gnoming, la idea es conseguir que varias cuentas se unan a la misma mesa para engañar al sistema e influir en los resultados a favor o en contra de un jugador en particular.

Luego están los ataques de pago. Los casinos en línea y las plataformas de juego son esencialmente carteras digitales, por lo que el procesamiento de los pagos también puede dar lugar a pérdidas.



Tarjetas de crédito robadas . Los estafadores pueden utilizar la información de la tarjeta robada para financiar su cuenta, lo que significa utilizar dinero ilícito para obtener ganancias reales.

. Los estafadores pueden utilizar la información de la tarjeta robada para financiar su cuenta, lo que significa utilizar dinero ilícito para obtener ganancias reales. Reembolsos : Se producen después de que los defraudadores hayan ingresado fondos en su cuenta. A continuación, solicitan una devolución del cargo a su banco o al proveedor de la tarjeta de crédito, lo que significa recibir un reembolso a cargo del proveedor de juegos de azar en línea.

: Se producen después de que los defraudadores hayan ingresado fondos en su cuenta. A continuación, solicitan una devolución del cargo a su banco o al proveedor de la tarjeta de crédito, lo que significa recibir un reembolso a cargo del proveedor de juegos de azar en línea. Recargas telefónicas abusivas. Si el casino en línea ofrece recargas telefónicas, los estafadores pueden engañar a las víctimas para que financien sus cuentas. Se basan en técnicas estándar de ingeniería social y phishing para dirigirse a usuarios desprevenidos y pedirles que realicen un pago telefónico. El pago va directamente a la cuenta de iGaming del estafador.

Por último, al igual que con los casinos tradicionales reales, los propietarios deben asegurarse de que no se conviertan en un lugar favorito para el blanqueo de dinero. Cualquier lugar en el que se manejen grandes cantidades de dinero puede servir para legitimar el efectivo obtenido ilegalmente, y los establecimientos de juego son uno de los destinos favoritos de los delincuentes.

Cómo prevenir el fraude en el juego online

Uno de los procesos más importantes para cualquier tipo de negocio en línea es seguir las buenas prácticas KYC (Know Your Customer). Esto implica una serie de pasos, incluyendo los más básicos durante el registro del usuario:

Verificación de la identidad (según la legislación local)

Verificación de la edad (un importante requisito legal obligatorio)

Comprobación de PEP (persona políticamente expuesta): título que suele referirse a personas con un alto perfil público, como jefes de Estado, embajadores, militares de alto rango y otros...

A continuación se ofrece una guía básica paso a paso sobre cómo identificar las estafas en los juegos de azar en línea en la vida real.

Durante el registro puedes seguir rastreando los datos mediante los siguientes métodos:

Huella digital del dispositivo: busca información sobre el dispositivo que estás utilizando, ya que algunos indicarán instantáneamente un uso sospechoso.

Análisis del correo electrónico: los correos electrónicos suelen estar vinculados a las cuentas de las redes sociales, lo que facilita el seguimiento de las cuentas falsas.

Análisis del fraude por IP: al igual que las huellas dactilares de un dispositivo, una dirección IP puede decir mucho sobre el uso de Internet de una persona, su ubicación y el potencial de actividad fraudulenta.

Algunos de estos pasos también pueden utilizarse al iniciar la sesión para asegurarse de que el usuario correcto está utilizando la cuenta correcta. El análisis de las huellas dactilares de los dispositivos y de las direcciones IP también puede ayudar a identificar el secuestro de cuentas (independientemente de que las credenciales hayan sido robadas u obtenidas mediante ataques de phishing).

Por último, es importante vigilar la información de la tarjeta de crédito en el momento de la recarga para asegurarse de que no ha sido robada o no es una amenaza de alto riesgo.

¿Cómo afecta el fraude a un sitio de juego en línea?

El fraude tiene un impacto negativo en los sitios de juego en línea. Las desventajas son bastante obvias y son comunes a todos los tipos de negocios en línea:

Pérdida de ingresos : ya sea por el dinero desperdiciado en devoluciones de cargos, por la pérdida de bonificaciones o por el tiempo perdido en perseguir a los malos jugadores, las estafas son costosas.

: ya sea por el dinero desperdiciado en devoluciones de cargos, por la pérdida de bonificaciones o por el tiempo perdido en perseguir a los malos jugadores, las estafas son costosas. Mala reputación con los sistemas de pago . Los procesadores de pagos ya consideran que los sitios de juego en línea son de alto riesgo. Si no puedes controlar el nivel de devoluciones de cargos, te arriesgas a ser expulsado de su red, lo que esencialmente arruinará tu negocio.

. Los procesadores de pagos ya consideran que los sitios de juego en línea son de alto riesgo. Si no puedes controlar el nivel de devoluciones de cargos, te arriesgas a ser expulsado de su red, lo que esencialmente arruinará tu negocio. Pérdida de recursos . Piensa en todas las horas que tu equipo dedica a perseguir a los defraudadores y a mejorar los procesos para reducir el riesgo, y te darás cuenta enseguida de que el fraude hace algo más que causar daños monetarios.

. Piensa en todas las horas que tu equipo dedica a perseguir a los defraudadores y a mejorar los procesos para reducir el riesgo, y te darás cuenta enseguida de que el fraude hace algo más que causar daños monetarios. Agentes de servicio de atención al cliente agobiados : Los defraudadores perjudican tus procesos empresariales, lo que suele reflejarse en las quejas del servicio de atención al cliente. La carga de resolver estas quejas recae en tu equipo de asistencia, que puede verse rápidamente desbordado por las solicitudes y quejas.

: Los defraudadores perjudican tus procesos empresariales, lo que suele reflejarse en las quejas del servicio de atención al cliente. La carga de resolver estas quejas recae en tu equipo de asistencia, que puede verse rápidamente desbordado por las solicitudes y quejas. Cuestiones de cumplimiento : No es ningún secreto que los reguladores adoptan duras medidas contra los sitios de juego en línea. Si no detectas el fraude o los jugadores autoexcluidos, podrías enfrentarte a enormes multas, por no hablar de los problemas legales.

: No es ningún secreto que los reguladores adoptan duras medidas contra los sitios de juego en línea. Si no detectas el fraude o los jugadores autoexcluidos, podrías enfrentarte a enormes multas, por no hablar de los problemas legales. Reducción de la satisfacción de los clientes: como ya se ha dicho, si no se abordan los problemas de fraude de los jugadores legítimos, éstos tendrán, inevitablemente, una visión de tu empresa menos favorable.

Este último punto es especialmente importante cuando se trata de juegos multijugador. Los sitios de apuestas en línea que ofrecen juegos como el póquer en línea verán disminuir rápidamente su número de usuarios en vivo si no pueden controlar las trampas en las mesas.

Principales conclusiones sobre el fraude en el juego

Los operadores de juegos de azar y los casinos en línea se enfrentan a una difícil tarea cuando se trata de controlar y prevenir el fraude. Al funcionar esencialmente como monederos digitales, se enfrentan a numerosos factores de riesgo, lo que requiere herramientas sofisticadas para analizar y marcar los datos.

Sin embargo, al igual que en muchos otros sectores, la aplicación de una solución, aunque sea básica, puede suponer una gran ventaja. Por ejemplo, os ayudará a evitar la pérdida de ingresos por devoluciones de cargos, lo que puede contribuir a aumentar vuestros beneficios.

