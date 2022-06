El surgimiento e impacto de los videopoemas, con Serial Experimental Lab Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los videopoemas son un género artístico experimental que surgió en 1940 en Canadá. Sin embargo, había permanecido oculto hasta que hace pocos años se celebraron festivales de videopoesía en países como Argentina, México y España.

Esto ha permitido que cada vez más artistas se sumen a dicha disciplina y creen sus propias obras. Para lograrlo, pueden utilizar una variedad de herramientas como el sonido, las imágenes o el baile, entre otros. En Serial Experimental Lab se pueden encontrar productos del género de la poesía inspirados en el manga y en anime experimental.

¿Qué es un videopoema? Los videopoemas son el resultado de la unión de la poesía y la tecnología. Se le puede reconocer porque cada pieza contiene recitación en voz en off de una persona externa o del artista que escribió el poema, a la vez que se acompaña con imágenes en vídeo. Este último elemento debe ser coherente con las palabras recitadas. Además, se pueden utilizar diferentes efectos que jueguen con las sensaciones de la audiencia. El trabajo suele tener una duración de entre dos y tres minutos.

La libertad creativa y el uso de la tecnología hacen de este género experimental un medio ideal para popularizar un mensaje. Esto se debe a que el usuario de internet es más propenso a prestar atención a un vídeo o imagen que a un texto. En este sentido, los videopoemas son un nuevo medio que permite darle más fuerza a la literatura y a los autores de los últimos tiempos.

Un espacio para la videopoesía Serial Experiments Lab es un blog experimental sobre manga y anime con más de once años de experiencia. Su creador, David Pazos, es un fotógrafo, animador sociocultural, divulgador e investigador de este género. En cada artículo que publica, describe reflexiones acerca de diferentes mangas o animes que le apasionan. Además, las piezas tienen un enfoque diferente al tradicional, ya que más allá de recomendar series y películas, realiza análisis y obras de arte.

La videopoesía es uno de los medios de expresión que Pazos utiliza para hacer llegar sus ideas. A través de los recursos que este género permite usar, se pretende transmitir sentimientos, sensaciones y texturas únicas que le dan una perspectiva diferente al arte de Japón. Asimismo, su autor hace análisis de una variedad de directores que han dejado huella con sus obras, así como de nuevos escritores que prometen un cambio y evolución en el mundo.

Producir poemas en formato audiovisual es una tendencia que ha renovado el género literario, acercándolo a un público más amplio.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.