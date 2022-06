Manicura para este verano 2022, los trucos y tendencias para estar a la última de la mano de Hair Shop Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 12:52 h (CET)

El verano, caracterizado por el calor, el sol y las vacaciones, se establece como la época del año en la que más gusta lucir la manicura. Durante este tiempo, se cuenta con tres meses por delante para probar diferentes estilos, tonalidades y trucos.

En ese sentido, Hair Shop recalca que es fundamental conocer la manicura para este verano 2022, los diferentes trucos para conservarla bien y las tendencias para estar a la última. Dentro de este ámbito, si hay una marca que sabe adelantarse a las tendencias, esa es Andreia Professional, una marca portuguesa que cuenta con una amplia gama de esmaltes y productos para el cuidado de las uñas

Las uñas que son tendencia en el verano 2022 Los colores y diseños en tendencia este verano 2022 se materializan en la nueva colección de edición limitada de Andreia Professional, que conoce lo que se va a llevar en verano y ha acertado de lleno con su propuesta “Color Block”. En primer lugar, la gama de rosas triunfa en moda y en manicuras. Tonalidades como el rosa chicle, en este caso el CB6 de Andreia, o el rosa barbie están en tendencia para estar a la última este verano y se recomiendan para las uñas más cortas.

Por otra parte, los conocidos Tonos Vitamina (mandarina, amarillo limón, rojo coral o verde lima) son tonos veraniegos con los que se acierta seguro. Además, el verde flúor en manicura francesa o verde manzana como protagonista son muy chics.

La manicura francesa, al no tener estacionalidad, no pasa de moda, pero añadir un color en tendencia como el verde CB2 de Andreia marca totalmente la diferencia.

El very Peri (morado pastel, lavanda o lila claro) ha sido elegido color Pantone del año. Cuando se trata de la manicura, hay que estar a la moda, por eso añadir este tono dándole un toque personal marcará tendencia. El tono CB1 de Andreia es perfecto para este tipo de manicura.

Además, hay que tener en cuenta que no solo son los colores los protagonistas, sino también los diseños. En este caso, los azules con flores en tonos pasteles, las ondas amarillas combinando con naranja y rosa, formas geométricas como cuadrados, el estilo craquelado son ideales. Este último diseño, el craquelado, funciona genial en verano. Andreia lo pone facilísimo con sus 4 tonos disponibles de “Crackle Effect”.

Trucos para manicuras perfectas Para conseguir manicuras totalmente perfectas solo basta con seguir algunos trucos sencillos y rápidos. En primer lugar, es importante limpiar bien la uña antes de aplicar cualquier esmalte. Sobre todo, en uñas con tendencia grasa, ya que así creará mejor capa.

También hay que cuidar las cutículas en todo momento, es superimportante, ya que es la piel que protege a la uña. Mantenerlas hidratadas y cuidadas hará que la manicura quede mejor o peor. Además, es fundamental poner mínimo dos capas de esmaltado, sobre todo en colores neones para conseguir una manicura intacta durante más tiempo.

Ahorrar en productos de uñas es posible Obtener esmaltes como los de Andreia permiten ahorrar sin complicaciones. En Hair Shop saben que sus productos son buenos, pero no solo eso, también ayudan a obtenerlos de la manera más económica, sin renunciar a la calidad. A través de su programa de puntos se pueden obtener cupones descuento para comprar esmaltes de uñas, ya que al comprar, los puntos se acumulan en la cuenta y al finalizar la compra se pueden canjear para poder comprar siempre al mejor precio.



