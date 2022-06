Comodidad y potencia, todo lo que se necesita de una aspiradora lo tiene la serie 8000 de AEG Emprendedores de Hoy

La aspiradora del futuro ya está aquí. La aspiradora sin cable Serie 8000 de AEG ha llegado para cumplir con las nuevas exigencias de los hogares en materia de limpieza, que demandan potencia y comodidad en un único electrodoméstico que sea capaz de eliminar el polvo, los ácaros o el pelo de las mascotas de cualquier superficie, además de contribuir a combatir alergias. Gracias a la nueva aspiradora sin cable de AEG, se puede combinar toda la potencia y rendimiento de una aspiradora con cable con la versatilidad y comodidad de una inalámbrica. Ahora sí es posible limpiar sin renunciar a nada.

“Con nuestras innovadoras aspiradoras sin cable Serie 8000 de AEG, nos replanteamos los hábitos de limpieza y proponemos una nueva solución que contribuya a mejorar la vida cotidiana en los hogares. Esta gama de aspiradoras excede las expectativas en cuanto a limpieza, aunando potencia con comodidad, gracias a una interfaz fácil e intuitiva y a un conjunto de accesorios que permiten conseguir una limpieza profunda en tiempo récord”, destaca Escarlata Loncán, Directora General de Electrolux Iberia.

Más potencia y fácil manejo La gama de aspiradoras Serie 8000 de AEG garantiza una succión 6 veces más potente y una limpieza exhaustiva, gracias a su tecnología ciclónica y su sistema de filtrado en 5 etapas que elimina hasta el 99,9% del polvo fino, consiguiendo una limpieza a fondo. Todo ello con niveles de rumorosidad óptimos (79db).

Con un peso de solo 2,9 kg y un modo automático que adapta la potencia de succión al tipo de superficie sin importar si se trata de parqué, mármol o moqueta, la Serie 8000 de las aspiradoras sin cable de AEG es fácilmente manejable, por lo que no es necesario levantarla del suelo o cambiar de modo de aspiración según la superficie.

Todo limpio con una sola carga. La Serie 8000 de AEG cuenta con hasta 35 minutos de autonomía para conservar todos los espacios libres de polvo. Además, su ligereza posibilita llevarla a cualquier rincón, lo que hace de esta ardua tarea una labor mucho más llevadera.

Máxima comodidad La Serie 8000 de AEG ha sido diseñada para facilitar las labores de limpieza en los hogares y hacerlas menos tediosas. Su sistema de extracción Roll In Roll Outhace posible poner la aspiradora en marcha sin necesidad de levantarla.

Su sistema QuickRelease permite separar la unidad de mano de la estación de carga sin esfuerzo con tan solo pulsar un botón. La Serie 8000 de AEG se adapta a cada tipo de necesidad.

Para que esta tarea resulte más llevadera, la Serie 8000 presenta un tubo telescópico, que, gracias a sus distintos niveles de alcance, las zonas más elevadas de los hogares dejan de ser un reto.

Además, este revolucionario electrodoméstico, dispone de un depósito magnético, donde el polvo queda atrapado. Su vaciado también resulta fácil y cómodo, ya que es imantado.

Versatilidad y accesorios para cada tipo de superficie La aspiradora sin cable Serie 8000 de AEG incluye distintos cepillos pensados para cada tipo de superficie del hogar, que pueden ser intercambiados de forma ergonómica y muy sencilla sin necesidad de agacharse, gracias al mecanismo de liberación con el pie FootRelease.

La boquilla ultimatepower multi-surface cuenta con luz LED, que hace posible ver los residuos imperceptibles del día a día. Este accesorio dispone de la tecnología Brush Roll Clean; con tan solo presionar el pedal situado en la boquilla de succión, se desenredarán los restos atascados.

Los dueños de mascotas están de enhorabuena gracias a la boquilla PetPro+. Esta, junto con la boquilla Bedpropower, son el aliado perfecto para eliminar los pelos de las mascotas y los restos de polvo de las tapicerías. Su cepillo, compuesto por tiras de goma y su potencia de succión, hacen de estos accesorios los mejores aliados, incluso en el coche.

La Serie 8000 de AEG cuenta también con una boquilla plumero, que cuida de los objetos más frágiles como joyas, lámparas, televisiones o muebles delicados. Además, dispone de otro cepillo estándar para el resto de mobiliario, perfecto para limpiar sin dañar la superficie.

Otro accesorio que se convertirá en uno de los imprescindibles es el cepillo UltimatePower hard floor que es capaz de atrapar la suciedad alojada en los espacios más estrechos, incluso en las grietas.



