Paco Arango comienza el rodaje de ‘Mi otro Jon’, con Carmen Maura y Fernando Albizu “compartiendo el mismo espíritu” Los beneficios de la película están destinados a mejorar la vida de los niños con cáncer y a los damnificados por el volcán de La Palma Redacción

martes, 21 de junio de 2022, 12:52 h (CET) Hace algunos años, Paco Arango se inventó en una cena una historia increíble para apaciguar con humor los dolores que confesó sentir su madre en su cuerpo con sus 88 años: un lugar donde alquilaban otros cuerpos para casos como el suyo y así poder disfrutar haciendo locuras unos días, aunque añadió, “por desgracia mamá, solo les queda el cuerpo de un camionero vasco y que no parecía muy apropiado para ti…”. En aquel momento, además de dibujarle una sonrisa a su madre, sin él saberlo, empezó a gestarse el guion de la que será su cuarta película: Mi otro Jon.

Carmen Maura acompaña a Arango en esta aventura interpretando a Merche, una traviesa mujer que ante la noticia de su grave enfermedad decide cumplir sus últimos deseos. Por ello prueba en carne propia esa idea de alquilar cuerpos introduciéndose en el cuerpo de Jon, aquel camionero vasco que el cineasta imaginó en su día, a quien da vida Fernando Albizu. Un experimento que desembocará en una comedia de lo más disparatada provista de grandes dosis de ternura. Olivia Molina, Rossy de Palma y Carlos Santos encabezan junto a Maura y Albizu el reparto de este film que comienza su rodaje el próximo 18 de julio y que llevará a su equipo a recorrer diversas localizaciones de La Palma y Madrid hasta principios de septiembre. Sinopsis A Merche (Carmen Maura), una mujer a punto de cumplir 76 años, le comunican que le queda muy poco tiempo de vida. Decidida a hacer realidad sus últimos deseos, embarca a sus tres mejores amigas de su quinta en algunas travesuras indignas de su edad: quedarse atrapadas a propósito de noche en El Corte Inglés e incluso contratar a un gogó. Entre sus deseos también está el de poder ver el mar por última vez. Por este motivo invita a su hija Rocío (Olivia Molina) a visitar la isla de La Palma, pero en el último momento la salud de Merche le impide hacer el viaje. Reciben la sorprendente noticia de que una excéntrica científica (Rossy de Palma) ha logrado transmutar el alma de una persona mayor al cadáver de un recién fallecido durante tres días para cumplir cualquier sueño. Decididas a compartir un viaje inolvidable madre e hija, el alma de Merche se introducirá dentro del único cadáver disponible: un grandullón camionero vasco de 58 años (Fernando Albizu) para empezar una disparatada aventura. Mientras tanto, el cuerpo de Merche se quedará enchufado y bien cuidado para ser reintroducida a su regreso de La Palma. Cuando Mark (Carlos Santos), el marido de Rocío recibe la desagradable noticia de que su mujer no está en Canarias con su suegra, sino teniendo una aventura amorosa con un vasco grandullón, se presentará en La Palma. No hay explicación coherente que Rocío le pueda dar a su marido para que le crea que Jon es su suegra. Más aún cuando Jon, es decir Merche, le reitera con picardía a su nuero que él es el amante de su mujer. El cine benéfico de Paco Arango Como ya hizo con sus tres anteriores películas Maktub, Lo Que De Verdad Importa (The Healer) y Los Rodríguez y el Más Allá, además de perseguir los objetivos de entretener y concienciar, los beneficios irán destinados a mejorar la situación de los niños con cáncer a través de la Fundación Aladina, la cual preside. Gracias a sus anteriores trabajos Arango ha podido recaudar y donar más de 7 millones de euros ayudando a niños en España y otros países. En esta ocasión su meta se expande una vez más y una parte de los beneficios irá también destinada a tenderle la mano a la Isla de La Palma, para ayudar a las víctimas del volcán. En las palabras de Carmen Maura: "Mi otro Jon” pasa en un mundo diferente, pero todo es como en la vida misma. Además tengo la suerte de disfrutar esta experiencia con Olivia Molina y un elenco de actores extraordinarios y sobre todo de conocer a mi nuevo director, Paco Arango. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

