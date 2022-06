​Aprende cómo jugar a la ruleta y consigue grandes premios Las más conocidas son la Americana, Francesa y Europea Redacción

martes, 21 de junio de 2022, 12:30 h (CET) La ruleta mantiene su popularidad en los casinos físicos y online. La sencillez de este juego permite que cualquiera pueda tener un día de suerte. ¿Sabes cómo jugar?



¿Cómo jugar a la ruleta en los casinos?

Cualquier novato podría ingresar al mundo de los casinos con la ruleta. Se trata de un juego muy sencillo, que le brinda grandes emociones a todos los apostadores. Con el paso del tiempo, ha logrado evolucionar para mantenerse en el top de popularidad, tanto en los establecimientos físicos, como en los operadores online.

Muchas personas asocian el casino con este juego, que incluso se encuentra presente en películas de Hollywood. Se puede apostar en diferentes tipos de ruleta, aunque las más conocidas son la Americana, Francesa y Europea.

También se deben destacar otras opciones, que han ganado mucha popularidad, como la mini ruleta, multi bola o multi rueda. Además, en lo que se refiere al juego online, el formato que actualmente atraviesa un boom, es el casino en vivo, por lo que una gran cantidad de usuarios buscan disfrutar esta experiencia con distintas versiones como la ruleta slingshot.

Aprende a jugar la ruleta

La misión en la ruleta es muy simple. Se debe adivinar en cuál número caerá la bola cuando se termine el giro, y en el caso de acertar, el premio que se consigue depende de la apuesta realizada. En este juego se cuentan con 37 casillas, entre los números 0 al 36. Todos van alternando entre los colores, rojo y negro, mientras que la casilla del 0, tiene el color verde.

Vale resaltar que dentro de los tipos de ruletas más importantes, dos tienen esa cantidad de números: la Europea y la Francesa. Mientras que la Americana, se diferencia al contar con 38. En esa versión, existe la casilla del 0 y doble 0, mientras que el resto de la rueda es igual.

El juego inicia cuando el crupier lanza la bola, mientras que la rueda comienza a girar en sentido contrario. Al final, el número y color donde se pare la bola, determina los ganadores, dependiendo de los tipos de apuestas que existan en la mesa.

Por su parte en los casinos online, se cuenta con un software llamado Generador de Números Aleatorios, (RNG) por sus siglas en inglés. El apostador solo debe pulsar el botón jugar y el sistema sacará una opción dentro de las 37 posibles en cada tirada. Este software se encuentra auditado por los operadores online y el resultado es totalmente al azar. También es usado por otros juegos, como las tragaperras.

Las versiones de ruletas en los distintos operadores que se encuentran en internet, son muy buscadas actualmente. Esto se debe a que sus gráficos, sonidos y premios, llaman la atención de los jugadores. Vale resaltar, que se recomienda solo apostar en sitios seguros para no correr riesgos y en el caso de España, los casinos online tienen que contar con la autorización de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Tipos de apuesta en la ruleta

Un aspecto clave para aprender cómo jugar a la ruleta, es conocer los tipos de apuestas que existen, porque de esa forma se incrementan las posibilidades de ganar.

Apuestas sencillas Son las apuestas más conocidas y sencillas. Se puede elegir por color, rojo o negro, impar o par, así como Falta/Pasa. En ese caso, el jugador se arriesga por un número específico del 1 al 18 o del 18 al 36, y si bola cae en esa casilla, se lleva el premio.

Apuestas múltiples Se cuenta con una infinidad de alternativas. Se realizan apuestas por un número específico, por dos, tres, cuatro, seis, doce números en una columna o 24 en dos columnas, por solo dar algunos ejemplos. Poco a poco, al aprender cómo jugar, todos se animan a probar alguna de estas opciones, que permiten ganar grandes sumas de dinero.

Apuestas finales El objetivo es ganar apostando a números de la misma terminación. Ejemplo: Todos lo que concluyan en 2. Existen diferentes variantes, porque se puede elegir un solo número, dos o cuatro.

Estos son algunos de los tipos de apuestas, que permiten conseguir –en caso de tener suerte- grandes sumas de dinero, para celebrar como en las películas de HBO Max. Claro, que existen una gran variedad de opciones que se puede probar, para aprender cómo jugar la ruleta.

Un punto a tomar en cuenta, es que la ruleta también cuenta con diferentes estrategias, que permiten incrementar las posibilidades de ganar, como La Martingala, Fibonacci, o d’Alembert, que son utilizadas por los más expertos en la búsqueda de grandes recompensas.

