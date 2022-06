Monedas raras: todo lo que necesitas saber antes de venderlas

Si tienes una gran colección de monedas raras, has heredado una moneda antigua o te has encontrado una moneda no común, es posible que tengas una pequeña fortuna en tus manos sin saberlo. ¿Te interesa saber el precio de tus monedas raras? ¿Quieres saber dónde puedes venderlas? ¡Continúa leyendo y descúbrelo!

¿Cómo saber el precio de una moneda rara?

Para saber el precio real de una moneda rara, lo ideal es llevarla a un tasador numismático, este te dirá cuánto dinero puedes obtener vendiéndola, lo que te ayudará a determinar qué es más conveniente, si conservarla o venderla. Aunque este es el método más exacto, existen otros más fáciles que sirven para hacerse una idea del valor aproximado, tales como visitar las páginas webs especializadas en la compra y venta de monedas raras, como rarecoin, y averiguar el precio actual de la moneda que posees.

¿Dónde vender las monedas raras de manera segura y sencilla?

La mejor manera de vender tus monedas raras es a través de expertos como el equipo profesional de rarecoin, ya que estos tasarán tu moneda de manera confiable, ajustándose al mercado actual y conseguirán el comprador ideal en tiempo récord. Cuando no se tiene gran experiencia en la compra y venta demonedas de edición especial, raras o antiguas, se deben evitar las ventas directas, de esta manera, se reducen las probabilidades de ser víctima de una estafa.

¿Cuáles son las monedas raras más caras de España?

Las monedas más preciadas en España son:

Moneda de 10 Pesetas Alfonso XII : data de 1962 y puede valer hasta 165 euros. Está fabricada en oro y presenta en una cara al monarca Alfonso XII.

: data de 1962 y puede valer hasta 165 euros. Está fabricada en oro y presenta en una cara al monarca Alfonso XII. Moneda de 25 pesetas de Alfonso XII : fue fabricada en 1876, pero nunca estuvo en circulación. Si posees una puedes obtener hasta 330 euros al venderla.

: fue fabricada en 1876, pero nunca estuvo en circulación. Si posees una puedes obtener hasta 330 euros al venderla. Moneda de 100 Pesetas Franco : data de 1966, presenta la efigie del popular dictador y tampoco estuvo en circulación. Puede venderse hasta por más de 450 euros.

: data de 1966, presenta la efigie del popular dictador y tampoco estuvo en circulación. Puede venderse hasta por más de 450 euros. Moneda de 5 Pesetas de Franco : data de 1949 y era una versión de prueba, su precio asciende los 36.000 euros.

: data de 1949 y era una versión de prueba, su precio asciende los 36.000 euros. Moneda de 1 peseta de Franco : es de las más valiosas del país, no solo por ser del año 1946, también por existir solo 147 unidades. Su precio puede llegar a los 5.500 euros.

: es de las más valiosas del país, no solo por ser del año 1946, también por existir solo 147 unidades. Su precio puede llegar a los 5.500 euros. Billete de 5 pesetas : se fabricó en Burgos durante el año 1936, su valor asciende los 550 euros.

: se fabricó en Burgos durante el año 1936, su valor asciende los 550 euros. Billete de 1.000 pesetas : este es uno de los más valorados, pues data de 1907. Puede venderse hasta en 575 euros.

: este es uno de los más valorados, pues data de 1907. Puede venderse hasta en 575 euros. Billete de 500 pesetas : presenta la imagen del Cardenal Cisneros y fue emitido en 1943. Su precio de venta puede alcanzar 4.500 euros.

: presenta la imagen del Cardenal Cisneros y fue emitido en 1943. Su precio de venta puede alcanzar 4.500 euros. Billete de 1.000 pesetas: si tienes este billete del año 1931 con la imagen del célebre José Zorrilla, puedes obtener hasta 1.000 euros al venderlo.

Comprar y vender monedas raras puede ser un negocio tan fascinante como rentable, pero es imprescindible contar con la ayuda de expertos en el área para evitar malas negociaciones, proteger la inversión y obtener un buen precio.