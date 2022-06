Una manera fácil y efectiva de seguir una dieta para perder peso Se adquieren hábitos alimenticios saludables, esto motiva a los usuarios a comer de una manera sana y deliciosa Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de junio de 2022, 12:06 h (CET)

Perder peso a través de una dieta saludable es un proyecto que muchos terminan abandonando a mitad de camino, ya sea porque se desaniman, o por no tener tiempo para preparar las comidas. Por suerte, existe una solución a estos problemas, mediante un servicio de dietas a domicilio que hace más fácil comer saludable para perder peso.

Una solución para comer saludable

La empresa MenuDiet cuenta con un servicio de dietas a domicilio que facilita a las personas seguir un régimen alimenticio más saludable.

El servicio diseña un plan de comida equilibrado para perder peso, con comida preparada específicamente según el peso que quieran perder, los hábitos, el estilo de vida, los gustos, y el presupuesto.

El plan de comida se envía en tuppers a domicilio, ya sea a su casa o a la oficina, para que no deban preocuparse de preparar los platos para seguir una dieta saludable.

Se trata de comida para toda la semana. Los usuarios cuentan con un plan impreso con varias recomendaciones de lo que deben comer para cambiar los hábitos alimenticios de acuerdo al peso que quieren perder.

Esto permite a los usuarios personalizar su menú semanal con más precisión, eligiendo las comidas que prefieren, o bien, los platos preparados a la carta que ofrece la empresa.

El precio del envío es gratuito, y la comida llega fresca y en buenas condiciones, solo se debe calentar para disfrutar de inmediato. Como es entregada en tuppers a domicilio, se evita desperdiciar comida.

El servicio de entrega a domicilio de los platos preparados se realiza en menos de 24 horas si es para la península, y el mismo día para Madrid centro.

La empresa asesora a los usuarios en la elaboración de la planificación del menú para adelgazar, considerando sus gustos y necesidades nutricionales. Cuentan con un dietista y nutricionista que ayuda a crear un menú equilibrado, para que reciban los nutrientes necesarios.

Además, las dietas para perder peso que recomienda dicha empresa están basadas en la dieta mediterránea, la cual no sigue patrones de dietas milagro, y tampoco usa pastillas y otros productos similares para ayudar a bajar de peso.

Mediante su organización, se adquieren hábitos alimenticios saludables con más facilidad y comodidad, esto motiva a los usuarios a comer de una manera sana y deliciosa, incluso después de lograr el peso deseado.

Aparte de ayudar con los platos preparados y los menús semanales, los usuarios cuentan con un dietista personal asignado. El profesional realiza un seguimiento constante de la evolución de los usuarios, y resuelve las dudas que puedan surgir durante la contratación del servicio.

Para no aburrir a los usuarios, se realizan platos caseros variados, con diversos ingredientes y sabores, para ofrecer una experiencia gastronómica deliciosa y diferente en cada comida. Esto ayuda a los usuarios a seguir el régimen alimenticio con más facilidad.

Una aplicación para seguir el progreso

La empresa cuenta con una aplicación web que permite a los usuarios llevar un mejor seguimiento y control de sus progresos en la pérdida de peso. La aplicación ofrece una plataforma intuitiva en la que pueden registrar su peso y volumen, indicando el valor conseguido con los menús semanales, para ver la evolución en gráficas que facilitan su interpretación.

Gracias a esto, es posible controlar mejor su estado de salud durante la contratación del servicio. En caso de querer perder peso, pero además querer controlar la tensión arterial, bajar el colesterol o reducir el riesgo cardiovascular, el dietista es capaz de elaborar platos caseros que aseguren estos cuidados.

La aplicación es una herramienta muy útil, dado que permite a los usuarios mantenerse motivados hasta alcanzar sus objetivos y contar con asesoría personalizada con más facilidad, que puede indicar los diferentes cambios necesarios en caso de no conseguir la evolución deseada.



Mejorar la alimentación y bajar de peso es posible mediante el servicio de esta empresa, ya que los usuarios no deben preocuparse por cocinar o comprar los ingredientes para seguir un régimen alimenticio saludable.

