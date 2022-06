Crowdfunding o financiamiento colectivo de Bitcoin: cosas que debe saber Puede ser un concepto nuevo para muchas personas, sin embargo, viene con numerosos beneficios Redacción

martes, 21 de junio de 2022, 11:50 h (CET) Las criptomonedas han cambiado rápidamente la forma en que las personas realizan transacciones, facilitando transacciones instantáneas, seguras y de bajo costo en todo elmundo. Esas cualidades han hecho que Bitcoin sea una moneda de transacción más confiable que el dinero fiduciario. Hoy en día, es cada vez más la moneda preferida de los emprendedores para financiar colectivamente sus proyectos de inversión. Puede obtener los fondos directamente en su billetera o a través de una plataforma confiable de intercambio de criptomonedas, como Bitcoin Era

Sin embargo, el uso de Bitcoin para el crowdfunding conlleva beneficios y desafíos únicos que debe conocer antes de optar por él. El siguiente artículo destaca los elementos esenciales del crowdfunding de Bitcoin a tener en cuenta.

¿Qué es crowdfunding o la financiación colectiva?

El crowdfunding se refiere a recaudar pequeñas aportaciones de capital de varios inversionistas para financiar una el arranque de una nueva empresa. Los sitios web de crowdfunding tienen vastas redes de inversionistas de fácil acceso que puede aprovechar para obtener el capital requerido. El crowdfunding amplía el grupo de inversionistas fuera de los círculos tradicionales de capitalistas de riesgo, amigos, familiares y propietarios. El enfoque es popular entre los empresarios con ideas de puesta en marcha de nuevas empresas, pero carecen de capital.

Uso de Bitcoin para crowdfunding

Bitcoin ofrece a empresas y a las personas herramientas sólidas para recaudar fondos para proyectos existentes y futuros. En lugar de depender de un solo inversionista o fuente de fondos, una campaña de crowdfunding le permite descentralizar el proceso de financiación. Eso hace que Bitcoin sea la moneda ideal ya que también está descentralizada. Por lo tanto, el crowdfunding de Bitcoin ofrece una mejor exposición a un grupo má sgrande de inversionistas a nivel mundial, lo que le permite recaudar fondos de manera fácil y rápida.

Los empresarios solo necesitan enumerar sus direcciones de Bitcoin en las que los inversionistas depositarán los fondos. Sin embargo, recuerde que el procesamiento de transacciones de Bitcoin a través de un intercambio generará tarifas mínimas.

Algunas personas suelen considerar a Bitcoin como una estrategia de financiamiento libre de impuestos porque muchos países no gravan a Bitcoin. Sin embargo, investigue las regulaciones de las criptomonedas en su estado, región o país para determinar sus obligaciones fiscales. Es posible que no pague impuestos por recibir bitcoins, pero convertir los fondos en monedas fiduciarias puede tener implicaciones fiscales. Sin embargo, las tasas impositivas dependerán principalmente de la cantidad total de bitcoins recibida.

El crowdfunding de Bitcoin ofrece una mayor autonomía, lo que le permite obtener financiamiento de inversionistas potenciales en todo el mundo sin intervención externa. Además, los pagos de Bitcoin también son irreversibles. Explotar esa libertad enumerando proyectos falsos para estafar a los inversionistas podría tentar a algunas personas. No obstante, nunca se debe hacer esto porque el blockchain de Bitcoin valida todas las transacciones en un libro público digital que los inversionistas pueden usar para rastrearlo.

Aunque las direcciones de los usuarios de Bitcoin no revelan sus identidades reales, existen varias formas de rastrear a los actores perjudiciales. Por lo tanto, sería recomendable evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su financiamiento, incluyendo dar garantías sobre un proyecto que no tiene la intención de cumplir. Verifique la lista de su proyecto para asegurarse de que los detalles sean exactos y precisos.

Muchas plataformas de crowdfunding son legítimas y cumplen sus promesas. Sin embargo, tenga cuidado porque también existen varias plataformas de crowdfunding fraudulentas. Es por esto que, debe tomarse el tiempo para investigar en línea las plataformas de crowdfunding que favorecen el uso de criptomonedas. Lea los testimonios y reseñas de los clientes para obtener información sobre sus servicios y reputación. Luego, elija una plataforma de crowdfunding fiable y de confianza que acepte bitcoins.

Los sitios web de crowdfunding suelen apoyar varios proyectos que varían de una plataforma a otra. Por lo tanto, también debe verificar si la plataforma de crowdfunding elegida apoya su proyecto o nueva empresa. La recaudación de fondos para proyectos únicos y de bajo costo puede ser rápida. Aun así, podría tomar algún tiempo lograr los objetivos de financiamiento para proyectos complejos y de uso intensivo de capital como el desarrollo de tecnología blockchain.

