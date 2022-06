Gastos e impuestos al comprar una vivienda en 2022, por Miguel Ángel de Amigo Inversor Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La compra de una vivienda en España es un proceso que está sujeto a una serie considerable de impuestos.

La presencia de tributos como el IRPF o el ITP es habitual en este tipo de operaciones, sin embargo, la lista no termina aquí.

Para ayudar en este proceso, Miguel Ángel, experto en el sector inmobiliario y conocido como Amigo Inversor responde algunas de las principales inquietudes sobre los impuestos que hay que pagar para la adquisición de una vivienda en 2022.

¿Quién es Amigo Inversor?

“Amigo Inversor es la marca personal que utilizo en internet. Mi nombre es Miguel Ángel y a través de Amigo Inversor ayudo a personas que quieran formarse sobre inversión inmobiliaria, doy consejos de finanzas personales y ayudo a compradores de primera vivienda.

Comencé a invertir en el sector inmobiliario desde joven con el objetivo de crear un patrimonio con rentas. La primera compra inmobiliaria fue un local comercial en 2008 y, desde entonces, sigo buscando y realizando inversiones con el mismo objetivo.

Me gusta compartir mi experiencia, tanto aciertos como errores para, de ese modo, ayudar a otras personas que empiezan. Lástima no haber tenido un ‘amigo inversor’ cuando comencé.”

Para ayudar a las personas a planificarse, ¿podrías decir qué impuestos tiene la compra de una vivienda en España actualmente?

“Existe un impuesto que pagamos al comprar el cual cambia dependiendo si la vivienda que compramos es obra nueva, donde nosotros seríamos los primeros propietarios o de segunda mano. En el primer caso, se paga el IVA el cual es actualmente el 10% y en el segundo caso el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

El cálculo del importe a pagar por ITP es algo que genera confusión, pero voy a tratar de explicarlo para que se entienda de la forma más sencilla. El ITP es un porcentaje que se aplica sobre el mayor de uno de dos importes. El primero es el precio de compraventa, el cual figurará en escritura y es el pactado entre comprador y vendedor.

El segundo es el valor de referencia catastral. Este valor lo obtendremos en la web del catastro y nos dará un precio de referencia que tendremos que comprar con el de compraventa.

Este impuesto se aplica a nivel regional y dependerá de cada autonomía decidir qué porcentaje aplica. Hay que consultar qué porcentaje de ITP aplica en la comunidad en la que vayamos a comprar.”

¿Existen más gastos al comprar?

“Sí, existen una serie de gastos comunes que son la notaría y el registro. El gasto de notaría es un gasto que dependerá del importe de compra y el gasto del registro es aquel que tendremos por dejar en el registro de la propiedad constancia de que somos los propietarios.

En el caso de comprar utilizando financiación bancaria, donde lo más común es el préstamo hipotecario, conlleva una serie de gastos adicionales como la tasación y la gestoría, la cual será la encargada de realizar el pago de impuestos y dejar la documentación en el registro.

Pueden existir una serie de gastos financieros los cuales se derivan a la apertura de la propia hipoteca, aunque este aspecto depende del banco con el que tratemos.”

¿Es recomendable solicitar una hipoteca?

“La hipoteca nos permite poder adquirir vivienda pagando cómodas cuotas a lo largo de muchos años. Más que recomendable es, en la mayoría de los casos, necesario. Es una financiación y al final del día el banco lo que pretende es ganar dinero con ello.

Conseguir un préstamo hipotecario conlleva cumplir una serie de requisitos con el objetivo de que el banco pueda asegurarse una estabilidad en los cobros. Estos requisitos podemos resumirlos en: que la cuota no suponga más del 35% de los ingresos netos mensuales después de deudas, que el precio estimado por tasación de la vivienda que queremos comprar sea mayor al importe que le vayamos a pedir al banco, contar con una estabilidad de ingresos y tener un importe inicial que poder entregar en concepto de entrada.”

¿Qué porcentaje de entrada se suele dar al banco?

“Hay un estándar donde en la mayoría de los bancos se solicita al menos el 20% del importe de compraventa. Este porcentaje puede variar en función de nuestro perfil de riesgo el cual evalúa el banco cuando solicitamos un préstamo hipotecario.

En casos de perfiles de personas de muy bajo riesgo, esto son perfiles de personas que puedan tener muy altos ingresos y al mismo tiempo mucha estabilidad laboral, el porcentaje de entrada puede bajar al 10%. Y del modo contrario, en compra inmobiliaria de perfiles de mayor riesgo, el banco les puede solicitar un 30%.

No existe, como ves, una normal por lo que dependerá de cada caso y del análisis de cada perfil y del momento en que se solicita la hipoteca”.

¿Cómo puede Amigo Inversor ayudar en la compra de una vivienda?

“Muchas personas visitan mi página web donde comparto de forma gratuita una serie de herramientas las cuales ayudan al cálculo exacto del importe que necesitaremos al comprar una vivienda. Es una hoja de cálculo la cual completando los datos necesarios nos dará la cifra exacta que necesitaremos en término de impuestos y gastos, tanto si pedimos hipoteca como si pagamos al contado.

Adicionalmente, enseño muchos consejos para poder negociar el precio y también una guía de ayuda con más detalles de los gastos al comprar una casa.

Estar al día sobre los gastos que conlleva la compra de una vivienda es fundamental para evitar retrasos y multas en el pago de los impuestos de Hacienda. Por ello, contar con información de primera mano es una gran opción para recibir asesoramiento en el sector.



