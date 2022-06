AACORE SUPPLY asesora acerca de las cámaras frigoríficas más convenientes según las necesidades Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Para mantener congelados o refrigerados alimentos y productos como carnes, vegetales o, incluso, flores durante mucho tiempo, son esenciales las cámaras frigoríficas. Empresas de diferentes sectores adquieren estos compartimentos para almacenar sus productos.

Sin embargo, estas compañías deben tener en cuenta sus necesidades, espacio en las instalaciones y el presupuesto con el que disponen antes de comprar cámaras frigoríficas.

En este sentido, AACORE SUPPLY es un configurador de precios online de sistemas de refrigeración y congelación fácil y rápido de usar.

Adquirir la cámara frigorífica más adecuada AACORE SUPPLY es una distribuidora de sistemas de refrigeración y congelación que cuenta con gran variedad de modelos para adaptarse a las necesidades y presupuestos de sus clientes. Asimismo, la empresa dispone en su sitio web de una herramienta de búsqueda y configuración de cámaras frigoríficas modulares, con la cual es posible conseguir el modelo exacto para cubrir las expectativas de todo usuario. Este último solo debe indicar las características del frigorífico que busca, como, por ejemplo, si se trata de un cámara de congelación o refrigeración, el espesor del panel que debe tener, el tipo de puerta (pivotante o corredera), así como la altura, anchura y tipo de suelo del frigorífico. De acuerdo a los filtros seleccionados, la herramienta muestra los modelos disponibles con sus precios, en los cuales no se incluye el montaje del producto. Después de esto, el cliente puede comprar la cámara frigorífica elegida a través de diferentes métodos de pago.

AACORE SUPPLY brinda sistemas de refrigeración industrial La distribuidora AACORE SUPPLY está conformada por especialistas en sistemas de refrigeración industrial, por lo que ofrecen a sus clientes cámaras frigoríficas de diversas funcionalidades, modelos y tamaños de la más alta calidad. De esta manera, pueden cubrir todas las necesidades de conservación de productos de empresas de distintas industrias (de alimentación, farmacéutica, química, energía eléctrica, etc.), ya sean pequeñas, medianas o grandes corporaciones.

Con estos frigoríficos, los clientes pueden mantener refrigerados o congelados todos sus productos durante mucho tiempo con las condiciones adecuadas para que estos no se dañen, pierdan su sabor natural o esencia. Debido a la gran variedad de productos que distribuye esta compañía su herramienta online de presupuesto es un gran apoyo para los clientes que necesitan orientación en la elección del sistema de refrigeración más adecuado para su negocio. Además, AACORE SUPPLY comercializa recambios originales, compresores, unidades condensadoras y accesorios de refrigeración.

Con la herramienta en línea de AACORE SUPPLY, los clientes pueden obtener un presupuesto de las cámaras frigoríficas de refrigeración o congelación que más se adecúen al espacio donde serán instaladas y la cantidad de productos que desean almacenar. Estos productos pueden conservarse a la temperatura, humedad y ventilación más adecuada.



