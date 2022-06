El compromiso de la alta cocina con la sostenibilidad no es una pose, es una obligación Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 17:09 h (CET)

El primer estrella Michelin de Ponferrada, Samuel Naveira, tiene claro que el cambio en las cocinas de todo el mundo es un ejemplo y referente para el ciudadano.

Seguramente, nacer en un entorno natural como El Bierzo ha marcado la filosofía de vida y de trabajo del chef Samuel Naveira. Afincado en el mismo corazón de Ponferrada, frente a la puerta del conocido Castillo de los Templarios, se establece el restaurante MU·NA que, en 2021, consiguió la primera estrella de la Guía Michelin para Ponferrada y que en 2022 ha sido revalidada. El joven cocinero se ha propuesto no dejar huella de CO2 en ninguno de sus procesos de trabajo, para que cada plato que sirva en sus mesas sea de verdad sostenible.

El chef sostiene que el trabajo que muchos destacados cocineros de todo el mundo están haciendo en pro de la sostenibilidad y del respeto al medioambiente es visto con muy buenos ojos y se constituye como un ejemplo para la población. Y no le falta razón, ya que en un país como España, donde un programa de cocina consiguió superar las audiencias de los más grandes acontecimientos futbolísticos del año, los chefs son auténticas estrellas de la TV, por lo que su ejemplo es vital.

Naveira cuenta con su propio huerto local para alcanzar el concepto Km0 con la producción de sus verduras, hortalizas, plantas aromáticas y flores comestibles. El único y selecto pescado que sirve en su restaurante es procedente de respetuosas empresas de acuicultura españolas que equiparan la calidad del pescado salvaje. El uso de productos locales, artesanos y biológicos es otra de sus máximas y, como no podía ser menos, surca las carreteras de El Bierzo con un vehículo eléctrico para no contaminar viñedos y huertos. Es consciente de que le queda mucho por hacer, pero considera que sembrar estas bases hará de este mundo algo mucho mejor.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.